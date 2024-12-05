Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.7 комментариев
Герой СВО Перфильев назначен главой администрации в Лужском районе Ленобласти
Герой специальной военной операции Владимир Перфильев назначен главой администрации Торковичского поселения в Лужском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Как написал Дрозденко в своем Telegram-канале, Перфильев награжден медалями «За Отвагу» и «За Воинскую Доблесть» II степени. Ранее он работал инженером и вступил в СВО добровольцем в 2022 году. После серьезных ранений Перфильев не смог вернуться на фронт, но продолжил помогать, участвуя в эвакуации гражданского населения в Курской области.
По рекомендации фонда «Защитники Отечества» Перфильев поступил на программу «Время героев» и выиграл конкурс на замещение должности главы администрации и приступил к своим обязанностям.
Он отметил, что его военный опыт и навыки, приобретенные во время участия в СВО, помогут ему в новой роли, пишет «Лужская Правда».
«Жизнь полна неожиданных поворотов», – прокомментировал Перфильев свое назначение, выразив желание улучшить жизнь жителей Торковичского поселения и заявив о готовности справляться с новыми задачами.
Перфильев рассказал, что уже начал вникать в дела поселения, изучать документацию и ставить перед собой цели по благоустройству территории и решению социальных вопросов. Он также признался, что чувствует волнение, но полон решимости работать на благо жителей, обещая держать их в курсе всех важных изменений и новостей.
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