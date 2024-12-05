Герой СВО Перфильев назначен главой администрации в Лужском районе Ленобласти

Tекст: Валерия Городецкая

Как написал Дрозденко в своем Telegram-канале, Перфильев награжден медалями «За Отвагу» и «За Воинскую Доблесть» II степени. Ранее он работал инженером и вступил в СВО добровольцем в 2022 году. После серьезных ранений Перфильев не смог вернуться на фронт, но продолжил помогать, участвуя в эвакуации гражданского населения в Курской области.

По рекомендации фонда «Защитники Отечества» Перфильев поступил на программу «Время героев» и выиграл конкурс на замещение должности главы администрации и приступил к своим обязанностям.

Он отметил, что его военный опыт и навыки, приобретенные во время участия в СВО, помогут ему в новой роли, пишет «Лужская Правда».

«Жизнь полна неожиданных поворотов», – прокомментировал Перфильев свое назначение, выразив желание улучшить жизнь жителей Торковичского поселения и заявив о готовности справляться с новыми задачами.

Перфильев рассказал, что уже начал вникать в дела поселения, изучать документацию и ставить перед собой цели по благоустройству территории и решению социальных вопросов. Он также признался, что чувствует волнение, но полон решимости работать на благо жителей, обещая держать их в курсе всех важных изменений и новостей.

Ранее кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Николай Королев получил должность в правительстве Петербурга.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо.