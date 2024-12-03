Участник программы «Время героев» получил должность в правительстве Петербурга

Участник программы «Время героев» Королев получил должность в правительстве Петербурга

Tекст: Алексей Дегтярев

Капитан 2-го ранга Николай Королев, участник первого потока программы «Время героев», назначен зампредом комитета по вопросам законности. Королев прошел стажировку под руководством губернатора Александра Беглова в рамках программы, передает РАПСИ.

Королев отметил, что участие в программе «Время героев» позволило ему освоить новые знания и навыки. По его словам, обучение в Президентской академии способствует раскрытию управленческого потенциала каждого участника. Он добавил, что синергия практических навыков и знаний, а также уникальный опыт участников СВО, открывают новый подход к решению задач.

Королев родился в Ленинграде в 1982 году. В 2005 году он окончил Военно-морской инженерный институт и с тех пор служит в Вооруженных силах РФ. С 2017 года он несет службу на Балтийском флоте. Был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» Павел Якушев получил должность советника в госкорпорации «Росатом».