В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Участник программы «Время героев» получил должность в правительстве Петербурга
Участник программы «Время героев» Королев получил должность в правительстве Петербурга
Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Николай Королев получил должность в правительстве Петербурга, он назначен на пост зампреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города.
Капитан 2-го ранга Николай Королев, участник первого потока программы «Время героев», назначен зампредом комитета по вопросам законности. Королев прошел стажировку под руководством губернатора Александра Беглова в рамках программы, передает РАПСИ.
Королев отметил, что участие в программе «Время героев» позволило ему освоить новые знания и навыки. По его словам, обучение в Президентской академии способствует раскрытию управленческого потенциала каждого участника. Он добавил, что синергия практических навыков и знаний, а также уникальный опыт участников СВО, открывают новый подход к решению задач.
Королев родился в Ленинграде в 1982 году. В 2005 году он окончил Военно-морской инженерный институт и с тех пор служит в Вооруженных силах РФ. С 2017 года он несет службу на Балтийском флоте. Был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» Павел Якушев получил должность советника в госкорпорации «Росатом».