СКР прокомментировал дело чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

Tекст: Алексей Дегтярев

Следственный комитет России в своем Telegram-канале пояснил, что осенью 2023 года пятеро подростков вступили в сговор для совершения насильственных действий в отношении случайных прохожих. Они провоцировали конфликты, которые перерастали в драки. Пострадали восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.

Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле». По сведениям СК, подростки действовали в составе группы, один из них начинал конфликт, после чего нападал на жертву, остальные поддерживали его и давали советы.

Следствие квалифицировало действия подростков как хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования были собраны свидетельства обвиняемых, подтверждающие их участие в преступлении, а также показания потерпевших и свидетелей. Найдены электронные носители с видеозаписями нападений.

СК подчеркнул, что окончательное решение о вине подростков вынесет суд. Кроме того, ведомство опубликовало видеозаписи, на которых зафиксированы нападения подозреваемых.

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о невиновности одного из проходящих по делу – находящегося под домашним арестом семь месяцев 14-летнего чеченского подростка и подверг критике главу СКР Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева.



По словам Кадырова,сейчас делом подростка занимаются чеченские депутаты, правозащитники, сенаторы и он сам. «Его они не посадят, ничего с ним не сделают», – заявил глава республики, пишет «Коммерсант».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания Кадырова по этому вопросу.