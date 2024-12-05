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Кадыров раскритиковал Бастрыкина и Колокольцева
Кадыров обвинил главу СК Бастрыкина и главу МВД Колокольцева в неэффективности работы
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава МВД России Владимир Колокольцев не справляются с поставленными задачами, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Кадыров, комментируя дело 13-летнего Муслима Мурдиева, заявил, что Бастрыкин и Колокольцев не занимаются своими обязанностями должным образом, передает «Грозный-информ».
«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы – все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым – сидят не на своих местах», – подчеркнул он.
Также Кадыров затронул тему миграции, отметив, что присутствовал при обсуждении данной проблемы между президентами России и Узбекистана.
Он выразил обеспокоенность действиями полиции в отношении приезжих, говоря, что к ним применяются насильственные методы, что вредит международным отношениям России.
«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют – наших братьев, которые нам необходимы», – добавил Кадыров.
Глава Чечни также подчеркнул, что правоохранительные органы не выполняют качественно задачи, поставленные перед ними президентом страны.
По его словам, судебное заседание по делу Муслима Мурдиева состоится 18 декабря.
«Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится», – выразил уверенность он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело против Муслима Мурдиева расследуется ГСУ СК по Москве, ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений. Подросток находится под домашним арестом уже семь месяцев. Муслим Мурдиев обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору, в деле также обвиняют еще четырех человек.