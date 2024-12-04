Финалист премии «Россия – страна возможностей» 36 раз помог фронту в зоне СВО

Финалист премии «Россия – страна возможностей» Максюта 36 раз доставил гуманитарную помощь в зону СВО

Он занимается волонтерством и помогает военнослужащим на Харьковском направлении, в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожье, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вячеслав начал благотворительную деятельность после просьбы земляка доставить медицинский препарат на фронт. Он организует сборы и закупку необходимого: от мотоциклов и квадрокоптеров до дизельных генераторов и обогревателей. «Мы передали уже больше 20 автомобилей, множество дронов и тепловизоров. Мы собираем минимум полтора миллиона рублей на каждую поездку», – отметил Максюта.

Каждую поездку Вячеслав снимает на видео, выкладывает в сеть и предоставляет отчеты. Это позволяет привлечь больше желающих помочь. В его проекте участвуют и другие финалисты премии, такие как блогер Иван Ерхов, который снял фильм о своей поездке в зону СВО.

Максюта создал в Саратове сеть бесплатных уличных фитнес-клубов, которые затем были распространены в шести областях России. Его проект «Народный фитнес парк» стал доступным для всех категорий граждан, привлекая до 2000 человек ежедневно. Этот опыт волонтерства стал основой его новой миссии – поддержки военнослужащих.