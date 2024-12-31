Илон Маск сменил имя в соцсети X на «Кекиус Максимус»

Tекст: Мария Иванова

Маск сменил имя своего профиля в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на «Кекиус Максимус». В качестве аватара он выбрал изображение Лягушонка Пепе в форме древнеримского легионера с джойстиком в руках. Маск не уточнил, последуют ли в дальнейшем изменения в его профиле.

Лягушонок Пепе известен как интернет-мем*, который был популярен среди сторонников Дональда Трампа в ходе президентской кампании 2016 года в США. Мемы «Кек» и «Пепе» были осуждены на ряде ресурсов, поддерживающих Демократическую партию, передает РИА «Новости».

Илон Маск, который становится все более активным в политических вопросах, ранее критиковал как Демократическую, так и Республиканскую партию. Несмотря на это, в 2024 году он выразил поддержку Республиканской партии, что стало очевидным шагом в его правую политическую ориентацию.

Ранее Маск подтвердил, что его предложение о переименовании онлайн-энциклопедии «Википедия» в «Хренопедию» за 1 млрд долларов остается в силе.

Маск после выборов в США проживает в арендованном у Дональда Трампа коттедже в Мар-а-Лаго, стоимость аренды которого составляет две тысячи долларов за ночь.

Предприниматель предложил ввести прямую демократию на Марсе после его колонизации, пояснив, что это может быть лучше, чем представительная демократия.