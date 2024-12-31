Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Илон Маск сменил имя в соцсети X на «Кекиус Максимус»
Американский предприниматель Илон Маск поменял имя в соцсети X на «Кекиус Максимус» и выбрал Лягушонка Пепе в образе легионера для аватара.
Маск сменил имя своего профиля в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на «Кекиус Максимус». В качестве аватара он выбрал изображение Лягушонка Пепе в форме древнеримского легионера с джойстиком в руках. Маск не уточнил, последуют ли в дальнейшем изменения в его профиле.
Лягушонок Пепе известен как интернет-мем*, который был популярен среди сторонников Дональда Трампа в ходе президентской кампании 2016 года в США. Мемы «Кек» и «Пепе» были осуждены на ряде ресурсов, поддерживающих Демократическую партию, передает РИА «Новости».
Илон Маск, который становится все более активным в политических вопросах, ранее критиковал как Демократическую, так и Республиканскую партию. Несмотря на это, в 2024 году он выразил поддержку Республиканской партии, что стало очевидным шагом в его правую политическую ориентацию.
Ранее Маск подтвердил, что его предложение о переименовании онлайн-энциклопедии «Википедия» в «Хренопедию» за 1 млрд долларов остается в силе.
Маск после выборов в США проживает в арендованном у Дональда Трампа коттедже в Мар-а-Лаго, стоимость аренды которого составляет две тысячи долларов за ночь.
Предприниматель предложил ввести прямую демократию на Марсе после его колонизации, пояснив, что это может быть лучше, чем представительная демократия.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента