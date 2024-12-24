Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Маск оставил в силе предложение переименовать «Википедию» в «Хренопедию» за 1 млрд долларов
Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его предложение о переименовании онлайн-энциклопедии «Википедия» в «Хренопедию» (Dickpedia) за 1 млрд долларов остается в силе.
Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отвечая на пост, в котором напоминалось о его предложении заплатить 1 млрд долларов за изменение имени «Википедии».
На вопрос о предложении в миллиард долларов Маск ответил лаконично: «Это правда. Предложение все еще в силе».
Напомним, в 2022 году Маск приобрел компанию Twitter за 44 млрд долларов и переименовал соцсеть в X.