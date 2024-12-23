В Германии задержали мужчину за угрозы совершить нападение на рождественском ярмарке

Tекст: Мария Иванова

Полиция Германии задержала мужчину, угрожавшего нападением на рождественской ярмарке в Бремерхафене, сообщает ТАСС. Видеоролик с угрозами был размещен в TikTok, мужчина обещал совершить преступление 25 декабря.

Правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет, однако расследование продолжается.

Как пишет газета Bild, в видеоролике мужчина угрожал зарезать любого, кто, по его мнению, выглядит как араб или южанин. Эти угрозы вызвали серьезные опасения, особенно после недавних событий в Магдебурге, где произошел теракт на рождественском рынке.

В Магдебурге водитель BMW умышленно направил машину в толпу на рынке. Власти квалифицировали это как теракт. Подозреваемый, выходец из Саудовской Аравии, был задержан на месте. Он прибыл в Германию в 2006 году и получил статус беженца в 2016-м.

Ранее число погибших в результате наезда автомобиля на ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, включая маленького ребенка.

При этом Саудовская Аравия предупреждала Германию о потенциальной угрозе со стороны Талеба А., но его угрозы недооценили.

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга во время посещения места теракта.