Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.2 комментария
В Германии задержали мужчину за угрозы совершить нападение на рождественском ярмарке
В Германии задержали мужчину, разместившего видео в TikTok с угрозами нападения на рождественской ярмарке в Бремерхафене, полиция уверяет, что угрозы для населения нет.
Полиция Германии задержала мужчину, угрожавшего нападением на рождественской ярмарке в Бремерхафене, сообщает ТАСС. Видеоролик с угрозами был размещен в TikTok, мужчина обещал совершить преступление 25 декабря.
Правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет, однако расследование продолжается.
Как пишет газета Bild, в видеоролике мужчина угрожал зарезать любого, кто, по его мнению, выглядит как араб или южанин. Эти угрозы вызвали серьезные опасения, особенно после недавних событий в Магдебурге, где произошел теракт на рождественском рынке.
В Магдебурге водитель BMW умышленно направил машину в толпу на рынке. Власти квалифицировали это как теракт. Подозреваемый, выходец из Саудовской Аравии, был задержан на месте. Он прибыл в Германию в 2006 году и получил статус беженца в 2016-м.
Ранее число погибших в результате наезда автомобиля на ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, включая маленького ребенка.
При этом Саудовская Аравия предупреждала Германию о потенциальной угрозе со стороны Талеба А., но его угрозы недооценили.
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга во время посещения места теракта.