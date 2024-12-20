Генпрокуратура исключила из платежей за ЖКХ необоснованные услуги на 7 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что за последние два года из тарифов энергокомпаний были исключены необоснованные услуги на сумму более 7 млрд рублей, сообщает ТАСС. По его словам, данные услуги неправомерно включались в тарифы как якобы оказанные гражданам или как инвестиционные программы, которые не были завершены.

Краснов отметил, что по материалам Генпрокуратуры в связи с хищениями и злоупотреблениями возбуждено более 280 уголовных дел. «Мною дано поручение в каждом конкретном случае принимать комплексные меры для обеспечения бесперебойной работы коммунальных систем», – подчеркнул Краснов.

Кроме того, генпрокурор поручил прокурорам усилить надзор за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ. Он сообщил о договоренности с правительством выработать конкретные меры для уменьшения подобных проблем.

В другой части своего выступления Краснов упомянул о поручении прокурорам следить за ценами на продукты, особенно перед Новым годом. Он подчеркнул, что необоснованное повышение цен должно пресекаться, особенно на социально значимые товары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что учителей в школах перегружают составлением отчетов для статистики, из-за чего страдает образовательный процесс, также Краснов потребовал от Минпросвещения России навести порядок в вопросах учебных пособий для школ и сообщил, что в 2024 году в России по материалам прокуратуры возбудили уголовные дела о хищениях на сумму более 4,5 млрд рублей при реализации национальных проектов.