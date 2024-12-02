Путин рассказал о планах по объему финансирования науки

Путин подписал закон о повышении социальных пенсий

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно этому документу, с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей, передает ТАСС.

Кроме этого, предусмотрена индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В 2026 году выплаты увеличатся на 4,5%, а в 2027 году – на 4%. Средний размер социальной пенсии на конец 2024 года составит 13 475 рублей.

Страховые пенсии также получат увеличение. С 1 января они вырастут на 7,3%, с дальнейшим ростом на 4,5% и 5,5% в 2026 году, и 4% и 4,1% в 2027 году. На конец 2025 года средний размер страховой пенсии по старости достигнет 24 059 рублей.

Согласно закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, общий объем доходов фонда на 2025 год прогнозируется на уровне 16,623 трлн рублей. Из них 16,554 трлн рублей составляют доходы, не связанные с накопительной пенсией. Из этой суммы 10,454 трлн рублей поступят от обязательного пенсионного страхования, 1,353 трлн рублей – от обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 293,365 млрд рублей – от страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На 2025 год межбюджетные трансферты из федерального бюджета составят 4,022 трлн рублей, из бюджетов субъектов России – 349,379 млрд рублей, а из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 179,307 млрд рублей. Общий объем расходов фонда запланирован на уровне 16,993 трлн рублей. Из них 16,934 трлн рублей предназначены для непенсионной части. Расходы по обязательному пенсионному страхованию составят 11,137 трлн рублей, по страхованию временной нетрудоспособности и материнства – 1,169 трлн рублей, а по страхованию от несчастных случаев на производстве – 174,525 млрд рублей.

Прогнозируемый дефицит бюджета фонда на 2025 год составит 369,52 млрд рублей. Профицит по накопительной пенсии ожидается в размере 9,991 млрд рублей. Дефицит в непенсионной части составит 379,511 млрд рублей. В части обязательного пенсионного страхования дефицит достигнет 682,77 млрд рублей, в части переданных полномочий – 142,685 млн рублей. Профицит по временной нетрудоспособности и материнству составит 184,56 млрд рублей, а по страхованию от несчастных случаев – 118,84 млрд рублей.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что пенсии в России в 2025 году могут быть дополнительно проиндексированы, если инфляция превысит прогнозы.