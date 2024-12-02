Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Путин рассказал о планах по объему финансирования науки
Путин: Финансирование науки в России может достичь 2% ВВП до 2030 года
Россия может увеличить финансирование науки до 2% ВВП раньше запланированного 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.
«Понимаю, что [некоторые] вопросы наверняка связаны с финансированием. Давайте все эти темы обсудим. Конечно, у нас стоит цель, и мы ее реализуем – 2% ВВП должно идти на науку. К 2030 году. Может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в понедельник проведет встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых.
В 2023 году Путин на встрече с молодыми учеными отмечал, что России довольно быстро избавляется от зависимости от западных технологий.