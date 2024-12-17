Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.8 комментариев
В Гуляйполе нанесен удар по пункту временной дислокации ВСУ
По пункту временной дислокации ВСУ в Гуляйполе нанесен удар
На территории Гуляйполя, подконтрольного Киеву, нанесен удар по пункту временной дислокации украинских военных, где, по данным пророссийского сопротивления, находились от 50 до 100 военнослужащих ВСУ.
Удар по пункту временной дислокации украинских военных в Гуляйполе, на подконтрольной Киеву части Запорожской области был нанесен с использованием неуправляемых авиационных ракет, отмечает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он отметил, что территория, на которую пришелся удар, закрыта блокпостами.
По словам Лебедева, в районе Гуляйполя также были нанесены несколько артиллерийских ударов. Артиллерия работала по юго-восточной окраине города, где располагаются дачи. Лебедев добавил, что с этой территории периодически ведет огонь украинская артиллерия, и один из ударов сопровождался сильной детонацией, которую слышали в центре Гуляйполя.
Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает его результаты. В настоящее время более 70% территории области контролируется Россией, включая временный административный центр, город Мелитополь, в то время как город Запорожье и прилегающие районы остаются под контролем украинских войск.
Ранее ВС России уничтожили 145 украинских военных за сутки на Запорожском направлении.
Между тем инженерные группы ВСУ не смогли выполнить задачи в районах Мирного, Луговского и Гуляйполя благодаря действиям группировки войск «Восток», которые также пресекли подвоз боеприпасов.