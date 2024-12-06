Группировка «Восток» сорвала операции инженерных групп ВСУ в Запорожской области

Tекст: Максим Попов

Бойцы группировки войск «Восток» успешно сорвали действия четырех инженерных групп ВСУ в районе населенных пунктов Мирный, Луговское и Гуляйполе в Запорожской области, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Чехов отметил, что в результате активных действий военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Были пресечены попытки противника усилить передовые позиции, провести ротации, выдвинуть резервы и осуществить подвоз боеприпасов в районах Сухих Ялов, Нового Комара, Дорожнянки и Чаривного.

Кроме того, артиллерийским огнем были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники ВСУ в населенных пунктах Новодаровка, Великая Новоселка и Сухие Ялы.

До этого сообщалось, что российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре.