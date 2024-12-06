Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.31 комментарий
Бойцы группировки «Восток» пресекли активность ВСУ в Запорожской области
Группировка «Восток» сорвала операции инженерных групп ВСУ в Запорожской области
Инженерные группы ВСУ не смогли выполнить задачи в районах Мирного, Луговского и Гуляйполя благодаря действиям группировки войск «Восток», которые также пресекли подвоз боеприпасов, сообщили в Минобороны.
Бойцы группировки войск «Восток» успешно сорвали действия четырех инженерных групп ВСУ в районе населенных пунктов Мирный, Луговское и Гуляйполе в Запорожской области, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Чехов отметил, что в результате активных действий военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Были пресечены попытки противника усилить передовые позиции, провести ротации, выдвинуть резервы и осуществить подвоз боеприпасов в районах Сухих Ялов, Нового Комара, Дорожнянки и Чаривного.
Кроме того, артиллерийским огнем были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники ВСУ в населенных пунктах Новодаровка, Великая Новоселка и Сухие Ялы.
До этого сообщалось, что российские войска завершили штурм огнеупорного комбината в Часов Яре.