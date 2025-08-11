Два беспилотника сбиты в Оренбуржье

Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

«Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

«Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

«Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.