В результате засады в Латакии погибли более 15 сторонников сирийских властей

Tекст: Вера Басилая

Телеканал Sky News Arabia сообщил о гибели более 15 вооруженных сторонников новых сирийских властей в результате засады.

Засада произошла в окрестностях города Латакия, находящегося в 320 км от столицы Сирии – Дамаска. Нападение произошло в районе Мзейраа, однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за проведение этой операции, передает ТАСС.

Ранее британский журналист Мартин Ивенс обвинил Барака Обаму и Ангелу Меркель в создании условий для кризиса в Сирии из-за их нерешительности в период их политической карьеры.

Напомним, оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.