  • Новость часаМедведев призвал к взвешенной миграционной политике в России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия досталась футболисту
    Медведев допустил появление новых регионов в России
    Военкор Поддубный сообщил о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ
    В Швейцарии назвали позором акцию украинок с бензопилой
    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту
    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии
    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    ВС Украины признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 19:48 • Новости дня

    В Сирии убили более 15 сторонников новых властей

    В результате засады в Латакии погибли более 15 сторонников сирийских властей

    Tекст: Вера Басилая

    Отряд вооруженных сторонников новых сирийских властей попал в засаду в районе города Латакия, погибло более 15 человек, сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Телеканал Sky News Arabia сообщил о гибели более 15 вооруженных сторонников новых сирийских властей в результате засады.

    Засада произошла в окрестностях города Латакия, находящегося в 320 км от столицы Сирии – Дамаска. Нападение произошло в районе Мзейраа, однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за проведение этой операции, передает ТАСС.

    Ранее британский журналист Мартин Ивенс обвинил Барака Обаму и Ангелу Меркель в создании условий для кризиса в Сирии из-за их нерешительности в период их политической карьеры.

    Напомним, оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

    13 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России

    FSNN: Асад приказывал охранять российские базы от исламистов

    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков, сообщают сирийские СМИ.

    Отмечается, что базу в Хмеймиме должны были защищать несколько офицеров, в их числе – генерал Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», передает «Лента.ру» со ссылкой на Free Syria News Network (FSNN).

    Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим якобы приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76. Источник сообщал, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.

    Коментарии (20)
    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 08:59 • Новости дня
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    @ Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», пишет The New York Times.

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», передает «Газета.Ru»..

    Каптагон – торговое название фенетиллина, созданного в Германии в начале 1960-х годов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

    «Солдаты используют его для повышения выносливости на поле боя, что привело к еще одному его названию – наркотик джихада», – пишет издание.

    Препарат не получил широкого распространения в большинстве стран мира, но распространен на Ближнем Востоке.

    NYT отмечает, что каптагон был «краеугольным камнем сети наркоторговцев». По данным издания, этой сетью якобы управляли родственники и соратники свергнутого президента Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский лидер Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2024, 04:56 • Новости дня
    WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев

    WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни, сообщило The Washington Post.

    Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.

    Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.

    Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

    Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.

    До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

    Коментарии (22)
    14 декабря 2024, 17:19 • Новости дня
    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии

    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, следует из заявления министров по итогам встречи в Акабе.

    Министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, потребовали полного вывода израильских войск с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Иордании, подчеркивается, что арабские страны «осуждают проникновение израильских сил в буферную зону на границе с Сирией», а также другие объекты, находящиеся на горе Хермон и в упомянутых провинциях. Министры отвергают «грубую оккупацию», которая нарушает международное право и соглашение о разделении сил 1974 года.

    Кроме того, главы МИД арабских стран призвали к немедленному прекращению всех боевых действий в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения государственных институтов для предотвращения хаоса. Они также выразили стремление активизировать усилия по борьбе с терроризмом, который представляет угрозу безопасности Сирии и региона.

    Ранее Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2024, 06:48 • Новости дня
    Турция пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

    Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Анкара не потерпит поддержки Тель-Авивом «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, заявили турецкие чиновники.

    Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    По информации издания, Анкара расценивает СНС как ответвление Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. «В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты неприятеля)», – заявили радиостанции турецкие чиновники.

    Ранее Анкара сообщала о намерении создать на севере Сирии зону безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск.

    Коментарии (10)
    13 декабря 2024, 22:24 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе

    Al Mayadeen: ВВС Израиля атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные нанесли удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, сообщил канал Al Mayadeen.

    По информации телеканала, ударам подверглись командные пункты и военные склады, которые использовались сирийской армией, передает ТАСС.

    Пока информация о последствиях атаки, в том числе пострадавших, не приводится.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 04:16 • Новости дня
    Сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года

    ХТШ готовила свержение Башара Асада с 2019 года

    Tекст: Максим Попов

    Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасан аль-Хамуи рассказал о подготовке наступления.

    Совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года, передает ТАСС со ссылкой на британскую The Guardian.

    По словам главы вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасана аль-Хамуи, в 2019 году, после того как оппозиционные силы понесли значительные территориальные потери, в ХТШ пришли к выводу, что «фундаментальной проблемой является отсутствие объединенного руководства и управления боевыми действиями». После этого в течение пяти лет группировка, «тщательно изучая противника и анализируя его тактику», создавала дисциплинированные и хорошо оснащенные подразделения.

    За год до начала ноябрьского наступления ХТШ установила связь с оппозиционными силами на юге страны, создав центр координации совместных операций. Это позволило вести поход на Дамаск одновременно с севера и юга.

    Аль-Хамуи отметил, что возвращение к нормальной жизни в Сирии будет непростой задачей, однако ХТШ пытается, «насколько это возможно, преодолевать идеологические и религиозные разногласия» между различными объединениями.

    Напомним, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Ранее сообщалось, что Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск, завершив его 24-летнее правление.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 00:41 • Новости дня
    В Сирии пообещали судить работавших при Асаде военных журналистов

    Власти Сирии заявили о планах судить военных журналистов, работавших при Асаде

    Tекст: Максим Попов

    Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям, заявило о планах привлечь к суду военных журналистов, работавших при бывшем президенте Башаре Асаде.

    Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям страны, пообещало привлечь к судебной ответственности всех военных журналистов, действовавших в интересах прежнего руководства республики, передает ТАСС.

    В ведомстве заявили, что разбирательство коснется всех, кто «прямо или косвенно способствовал пропаганде его преступлений против сирийского народа».

    Целью такого решения в министерстве назвали «восстановление справедливости и привлечение к ответственности всех, кто был причастен к серьезным правонарушениям против народа страны».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 17:29 • Новости дня
    Сирийцы проникли на личный курорт семьи Асада

    Reuters: Сирийцы впервые попали на летний курорт семьи Асада

    Tекст: Мария Иванова

    После свержения президента Башара Асада сирийцы впервые за десятилетия смогли попасть на его семейный летний курорт в Бурж-Ислам, он был разграблен и поврежден местными жителями, стремящимися стереть следы его правления.

    Сирийцы впервые смогли проникнуть на курорт семьи Асада, расположенный в Бурж Ислам, сообщает Reuters.

    В результате свержения президента Башара Асада комплекс был оставлен без присмотра и подвергся разгрому и разрушению.

    Власти Сирии долгое время использовали имущество народа, включая этот курорт, для своих личных нужд. Местные жители, в том числе сирийские туркмены, которые были вытеснены из своих домов при строительстве курорта, в первый раз за 50 лет смогли прийти на эту территорию.

    Некоторые посетители, такие как бывший сирийский велогонщик Басель Суфи, выразили свои чувства свободы и радости от возможности посетить курорт. «Я чувствую свободу впервые в жизни», – сказал Суфи, добавив, что комплекс должен принадлежать народу, а не новому президенту.

    Представители местного ополчения, такие как боец Свободной сирийской армии Сайит Баирли, выразили надежду, что новая власть вернет эту землю ее изначальным владельцам. По словам Баирли, он и его соратники не хотят, чтобы такие места оставались в запустении, и надеются на справедливое распределение имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Ранее в провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада.

    Коментарии (4)
    14 декабря 2024, 18:23 • Новости дня
    Новые власти Сирии отказались вступать в конфликт с Израилем

    Al Jazeera: Новые власти Сирии не будут вступать в конфликт с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем и ведут переговоры с Британией о возобновлении работы ее посольства, сообщил Al Jazeera.

    Телеканал Al Jazeera сообщил, что лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный также как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил о намерении новых сирийских властей избегать конфликта с Израилем, передает ТАСС.

    При этом аш-Шараа отметил, что его власть поддерживает контакты с дипломатическими представительствами западных стран.

    «Мы общаемся с посольствами [стран] Запада и ведем переговоры с Великобританией о повторном открытии ее представительства в Дамаске,» – приводит его слова сирийская газета Al Watan.

    Ранее главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии. Сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш ранее заявлял, что новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России.

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

    Коментарии (2)
    14 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Нарышкина спросили о предоставлении госохраны для Асада в России

    Нарышкин заявил, что не знает о предоставлении Асаду госохраны в России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что не обладает информацией о предоставлении Башару Асаду государственной охраны в России, передает ТАСС.

    На вопрос о том, находится ли Асад под государственной охраной в России, Нарышкин ответил: «Не знаю».

    По его словам, вопросы по охране и защите Асада нужно задавать не ему.

    Также Сергей Нарышкин отметил, что у него не было контактов с Центральным разведывательным управлением США по вопросам, связанным с Сирией. На соответствующий вопрос он ответил лаконичным «Нет».

    Кроме того, директор СВР подтвердил наличие канала связи между Россией и США для обсуждения обмена заключенными.

    «Канал связи есть», – подчеркнул Нарышкин в беседе с журналистами.

    Ране Башар Асад отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков перед тем, как покинуть Сирию.

    СМИ сообщали, что Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост президента.

    Песков также отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

    В МИД заявили, что Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией и близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2024, 23:49 • Новости дня
    Израиль атаковал базу ВВС Сирии под Дамаском

    ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска

    Tекст: Максим Попов

    Мощные взрывы прогремели в районе сирийской столицы, сообщил ливанский телеканал Al Manar.

    Отмечается, что взрывы стали следствием ракетного обстрела со стороны Израиля, передает ТАСС.

    Удары, в частности, пришлись по базе ВВС Сирии Думейр, расположенной в 40 км к северо-востоку от Дамаска.

    До этого сообщалось, что Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в кризисе в Сирии

    Британский журналист заявил о влиянии нерешительности Обамы и Меркель на кризис в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский журналист Мартин Ивенс обвинил Барака Обаму и Ангелу Меркель в создании условий для кризиса в Сирии из-за их нерешительности в период их политической карьеры, следует из публикации в Bloomberg.

    Британский журналист Мартин Ивенс в статье для агентства Bloomberg подверг критике экс-президента США Барака Обаму и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель за их нерешительность, которая, по его мнению, сыграла ключевую роль в развитии кризиса в Сирии. Ивенс заявил, что их неспособность быстро принимать решения привела к нынешнему положению дел на ближневосточной арене, передает РИА «Новости».

    По мнению Ивенса, события в Сирии в 2010-х годах продемонстрировали провалы в западной внешней политике. Он подчеркнул, что после окончания холодной войны требовалось сочетание демократического идеализма и прагматичного подхода для решения сложных международных проблем. Однако Джордж Буш-младший и Тони Блэр не смогли справиться с этой задачей.

    Ивенс отметил, что после прихода к власти Барака Обамы, Дэвида Кэмерона и Ангелы Меркель, западные политики надеялись на возвращение «взрослого» подхода к международным делам. Но, как утверждает Ивенс, Обама и Меркель пересекли грань между обдумыванием и нерешительностью, что привело к кризису в Сирии и нынешним проблемам Запада.

    Ранее вооруженные оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» Абу Хасан аль-Хамуи рассказал, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 20:18 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения

    Лидер новых властей Сирии аль-Джулиани предложил России пересмотреть отношения с сирийским народом

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии предоставили России шанс пересмотреть свои отношения с сирийским народом, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, это возможность для России улучшить взаимодействие и уважать суверенитет Сирии, он добавил, что сирийское Министерство обороны планирует распустить все вооруженные группировки в стране.

    «Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства», – заявил он в эфире телеканала Syria TV:

    Кроме того, аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории Сирии. Он отметил, что «аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения».

    Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах и призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы уважать сирийский суверенитет.

    Ранее замглавы МИД России Богданов заявил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов заявил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово
    Захарова сравнила Каллас с героиней фильма «Красота по-американски»
    Российские морпехи взяли в плен штурмовика ВСУ с психическим расстройством
    Экс-сотрудник OpenAI, обвинивший компанию в нарушениях, найден мертвым
    Задержана сбившая насмерть ребенка в Новой Москве пьяная женщина на Porsche
    Убийца водительницы BlaBlaCar оказался маньяком
    Умер актер Николай Ледовских

    Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

    Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В самом худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа. Что может сделать Россия, чтобы помочь соседям? Подробности

    Перейти в раздел

    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия досталась футболисту

    Новым президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, он получил более 55% голосов. Оппозиция, которая с утра собралась в центре Тбилиси на акцию протеста, не смогла помешать голосованию. Уходящий президент Саломе Зурабишвили считает избрание Кавелашвили нелегитимным и отказывается покидать свой пост. Есть ли у нее хоть малейшие юридические основания остаться у власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............