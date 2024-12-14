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В Сирии убили более 15 сторонников новых властей
В результате засады в Латакии погибли более 15 сторонников сирийских властей
Отряд вооруженных сторонников новых сирийских властей попал в засаду в районе города Латакия, погибло более 15 человек, сообщил телеканал Sky News Arabia.
Телеканал Sky News Arabia сообщил о гибели более 15 вооруженных сторонников новых сирийских властей в результате засады.
Засада произошла в окрестностях города Латакия, находящегося в 320 км от столицы Сирии – Дамаска. Нападение произошло в районе Мзейраа, однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за проведение этой операции, передает ТАСС.
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