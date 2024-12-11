В Дамаске отменили комендантский час

Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.3 комментария
Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.3 комментария
Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.2 комментария
Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на Alkhali24.
Издание уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего национальные силы обороны. Причиной расправы стали родственные связи казненного с бывшим президентом и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада. Казнь была проведена вскоре после перехода города под контроль оппозиционных сил.
Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.
Bloomberg: Асада из Сирии вывезли российские спецслужбы с авиабазы Хмеймим
Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.
Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.
Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.
Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.
Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.
Турция осудила действия Израиля на сирийской территории
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своими действиями угрожает будущему Сирии. В своем выступлении на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции он подчеркнул, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет государства, передает РИА «Новости».
Фидан отметил, что когда международное сообщество оставило Сирию без поддержки, Турция стала единственной страной, которая встала на защиту сирийского народа. Теперь, по его словам, сирийцы могут вернуться в свою страну, а Турция готова работать со всеми сторонами для создания мирной Сирии, свободной от терроризма и дискриминации.
Министр осудил Израиль за «оккупационный менталитет» и подчеркнул, что израильская агрессия и беззаконие продолжаются. «Мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства. Он выразил надежду на мир и стабильность в Сирии и отметил, что Турция поможет сирийцам восстановить страну.
Фидан: Страны ЕС, ООН и Ближнего Востока поддержали принципы Турции по Сирии
Фидан заявил, что международное сообщество поддерживает подход Анкары к политическому урегулированию в Сирии, сообщает ТАСС. Он отметил, что Турция активно сотрудничает с международными организациями и представителями различных стран, включая Европейский союз и ООН, чтобы обеспечить быструю реакцию на экономические и социальные проблемы в Сирии.
Фидан подчеркнул, что Турция стремится к созданию в Сирии условий, где отсутствуют терроризм и угрозы соседним странам, а также уважаются права всех меньшинств. Он заявил, что это должна быть страна, в которую возвращаются беженцы, и где каждый может чувствовать себя в безопасности. Также важным аспектом является обеспечение имущественных прав граждан.
Министр заверил, что сформулированные Турцией принципы нашли полную поддержку среди ее международных партнеров. Фидан добавил, что пока властные структуры в Дамаске действуют в соответствии с этими принципами, международное сообщество будет продолжать поддерживать предложенную Турцией концепцию урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвиняя его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поддержать инклюзивное правительство в Сирии; Турция укрепила свое влияние в Сирии после падения режима Башара Асада, что позволяет Эрдогану претворять в жизнь давние политические планы.
Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором
По информации издания, вооруженная оппозиция в Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор. Это произошло после интенсивных боев и отступления правительственных сил, передает РИА «Новости».
«Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении командования.
Журналисты отметили, что в настоящее время оппозиционные отряды продвигаются вглубь города, укрепляя свои позиции и создавая блокпосты. Захват Дейр-эз-Зора может существенно изменить динамику вооруженного конфликта в регионе.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря руководство сирийской оппозиции приказало своим бойцам отступить из занятых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). До этого в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час.
Reuters: Вашингтон оставит войска в Сирии после падения режима Асада для борьбы с ИГИЛ
Американские войска останутся на территории Сирии после падения режима президента Башара Асада, сообщает Reuters. Об этом заявил Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности Белого дома, на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что присутствие американских сил в Сирии направлено на борьбу с исламистами группировки «Исламское государство».
Файнер отметил, что войска США находятся в Сирии уже более десяти лет с целью борьбы с ИГИЛ, и подчеркнул, что Америка продолжает придерживаться этой миссии. На вопрос о том, останутся ли американские войска в Сирии, Файнер ответил утвердительно. В 2014 году «Исламское государство» захватило обширные территории Сирии и Ирака, но было выбито оттуда коалицией под руководством США к 2019 году.
После захвата Дамаска сирийскими повстанцами и бегства Асада в Россию Вашингтон рассматривает свое военное присутствие как защиту от возможной нестабильности. Остается неясным, как новые сирийские власти будут относиться к присутствию американских войск. США по-прежнему считают террористической организацией суннитскую группу «Хайят Тахрир аш-Шам», которая играла ключевую роль в свержении Асада.
Файнер также сообщил, что нет никаких формальных изменений в политике США по отношению к террористическим группам. Он отметил, что Вашингтон будет следить за действиями этих групп, чтобы оценить их намерения. Кроме того, администрация Байдена поддерживает контакт с командой новоизбранного президента Дональда Трампа, информируя ее о событиях в Сирии.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан в Сирии, несмотря на драматическую обстановку.
Российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, оставив их до падения режима Башара Асада.
В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.
ООН сообщила о нехватке продовольствия и переполненности больниц в Сирии
Как сообщило ТАСС, в Сирии наблюдается серьезная нехватка продовольствия в крупных городах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Дейр-эз-Зоре, Дамаске и Хаме.
Также дефицит отмечается в Идлибе и Алеппо, где цена на хлеб за период с 27 ноября по 9 декабря увеличилась на 900%. Проблемы с продовольствием усугубляют уже сложившиеся тяжелые условия жизни населения.
Кроме этого, в УКГВ отметили, что все больницы в Сирии переполнены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная организация по миграции при ООН обратилась с просьбой о выделении 30 млн долларов на помощь 700 тыс. жителей северо-запада Сирии.
Bloomberg: Потеря базы Хмеймим ослабит возможности России в Африке
Крах режима Башара Асада в Сирии угрожает российской авиабазе Хмеймим, которая используется для обеспечения влияния России на Африку, пишет Bloomberg. С помощью этой базы Россия отправляет персонал и военное снаряжение в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В частности, это помогло Москве восстановить часть влияния времен холодной войны, особенно в таких странах, как Центрально-Африканская Республика и Судан, отмечает агентство.
Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе играют ключевую роль в поддержке операций России в Африке. Однако после краха сирийского режима вся сеть, поддерживающая российские операции на континенте, может потребовать серьезной перестройки. Как отмечает Анас эль-Гомати, директор института Sadeq в Ливии, без надежного «воздушного моста» российская способность проецировать мощь в Африке окажется под угрозой.
Несмотря на наличие четырех авиабаз в Ливии, их удаленность и ограничение воздушного пространства в Европе делают их мало пригодными для новой стратегии, отметил эль-Гомати. Руководитель центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов заявил, что потеря Хмеймима была бы значительной утратой для российских операций в Африке. Все поставки шли через эту базу, что особенно важно для страны без порта, такой как Центрально-Африканская Республика.
С 2018 года Москва стремится восстановить влияние в Африке, отправив группу Вагнера для защиты президента Центрально-Африканской Республики. И несмотря на угрозы, представители африканских правительств уверены, что Россия найдет способы продолжать поддержку, возможно, используя Ливию или порты в Камеруне и Конго.
Фидель Гоуанжика, советник президента Центрально-Африканской Республики, подчеркнул, что страна готова помочь Кремлю в отправке грузов и солдат. Представитель правительства Нигера Ибрагим Хамиду также заявил, что падение режима Асада не изменит отношения с Россией. Однако, как отмечает Ульф Лессинг из фонда Конрада Аденауэра, Россия столкнется с серьезными трудностями в поддержании своих операций в Африке.
Напомним, российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, которые ранее использовались для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией.
В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир.
Ситуация в Сирии остается драматической, Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности своих граждан, сообщила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
В Сирии сформировали временное правительство до 2025 года
Аль-Башир пояснил, что временное правительство нацелено на обеспечение безопасности и поддержание государственных институтов, чтобы предотвратить развал государства, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул важность предоставления услуг гражданам, пока не будет сформирован новый кабинет министров.
Функции нового кабинета включают работу над конституционными вопросами и поддержание стабильности в регионе. Аль-Башир выразил надежду на сотрудничество с министрами из прежнего кабинета, несмотря на стоящие перед правительством вызовы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии. Оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.
Сирийские власти решили рассмотреть судьбу российских и американских военных баз в стране
Аллуш отметил, что вопрос российских военных баз будет рассмотрен новыми властями с точки зрения интересов сирийского народа и России. Аллуш подчеркнул, что решение будет принято в интересах суверенитета Сирии, передает ТАСС.
Он также заявил, что народ Сирии сам будет решать вопрос о присутствии американских военных в стране. Он выразил надежду на то, что Сирия станет страной локального и глобального мира без иностранных военных баз.
Ранее издание WP сообщало, что российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии.
Судьба российских военных баз остается неясной на фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии.
В Госдепе США заявили, что судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии.
ООН попросила 30 млн долларов для помощи 700 тыс жителей северо-запада Сирии
Международная организация по миграции при ООН обратилась с призывом выделить 30 млн долларов для оказания помощи жителям на северо-западе Сирии, сообщает ТАСС. Данная помощь необходима в связи с недавними драматическими событиями в регионе.
Средства планируется использовать в течение четырех месяцев, чтобы обеспечить немедленную и постоянную помощь наиболее уязвимым и подверженным риску группам. В пресс-релизе организации отмечается, что особое внимание будет уделено поддержке в зимние месяцы, когда условия становятся еще более сложными для выживания.
Организация подчеркнула, что без надлежащего финансирования 700 тыс. человек могут оказаться еще более уязвимыми в условиях продолжающегося конфликта и нестабильности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецки власти намерены сыграть ключевую роль в процессе восстановления Сирии. Беженцы начали возвращаться из Турции в Сирию на фоне текущих политических изменений в регионе. Падение Дамаска привело к усилению позиций Турции и ослаблению влияния России в Сирии.
Захарова заявила о драматической ситуации в Сирии
Дипломат в эфире своей программы на радио Sputnik охарактеризовала ситуацию в Сирии как драматическую. Она подчеркнула, что важно не допустить перехода ситуации в тотально трагическую, так как уже сейчас хватает трагедий, среди которых раненые и убитые с обеих сторон. «Вы не назовете ни одного года, когда ситуация вокруг этой страны была стабильной», – заявила Захарова, отмечая, что Сирия является богатым ресурсами регионом и пересечением интересов.
Захарова также подчеркнула, что Россия поддерживает контакты с различными силами в Сирии, делая все необходимое для обеспечения безопасности своих граждан, включая специалистов, военных, дипломатов и журналистов.
«Наш главный приоритет – безопасность наших граждан. РФ находится в контактах с представителями различных сил на земле», – отметила она. Захарова также добавила, что любые заявления должны соотноситься с безопасностью граждан, чтобы не провоцировать дальнейшее разжигание конфликта.
Ранее WP сообщала, что российские войска покинули базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии, использовавшиеся для патрулирования и мониторинга прекращения огня с Турцией, оставив их до падения режима Башара Асада.
Экс-президент Сирии Башар Асад лично принял решение оставить пост, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Сирии сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед аль-Башир.
Он заявил ТАСС, что проект построения исламского государства не подходит сирийскому народу. «Проект исламской уммы не подходит сирийскому народу и вреден для него», – подчеркнул Аллуш.
Помимо этого, политик отметил стремление Сирии наладить отношения с другими странами на принципах невмешательства. Он подчеркнул, что основными задачами являются строительство стабильного государства и возвращение беженцев.
Аллуш также выразил желание Сирии сотрудничать с мировым сообществом на принципах уважения международного права и призвал международное сообщество помочь в восстановлении страны. «Мы в свободной Сирии приветствуем сотрудничество на принципах уважения международного права со всеми и надеемся, что каждый внесет свой вклад в ее восстановление», – добавил он.
В Сирии было сформировано временное правительство, которое будет функционировать до марта 2025 года, а исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед аль-Башир заявил о своих планах.
Конституция Сирии должна быть подготовлена за полгода, а переходный процесс должен завершиться через 18 месяцев с проведением референдума и выборов под наблюдением ООН.
Хаменеи обвинил США и Израиль в организации переворота в Сирии‍‍
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с заявлением о том, что США и Израиль спланировали военный переворот в Сирии, передает ТАСС. Хаменеи подчеркнул, что к заговору присоединилась также одна из соседних с Сирией стран.
«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов», – цитирует слова Хаменеи телеканал CNN. Он отметил, что у Ирана имеются доказательства этого заговора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал раздел Сирии, что вызвало серьезные изменения в регионе, а поражение Ирана в Сирии создало новые вызовы для России, учитывая, что свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана.
Захарова: Россия ориентируется на конкретные дела ХТШ для возможного исключения из террористического списка
Она подчеркнула, что важно ориентироваться на конкретные проявления деятельности организации, а не абстрактные теории, передает ТАСС. «Это вполне конкретные вещи, которые и будут подразумевать конкретную их оценку», – заявила Захарова.
Ранее руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещенной в России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что эта группировка может стать одним из главных игроков в дележе власти в новой Сирии.