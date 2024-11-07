Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ на этом направлении также потеряли артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила ряд механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино и других населенных пунктов.

Группировка отразила четыре контратаки противника и сорвали атаку ВСУ в направлении Новой Сорочины.

Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники механизированных, десантно-штурмовых и других бригад ВСУ у нескольких поселков, в том числе у Викторовки, Гончаровки и Гуево.

Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.

Напомним, потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных.

Военнослужащие Росгвардии использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии.

Также сообщалось, что на юге Часова Яра в ДНР спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк, боекомплект машины сдетонировал, погибло 15 военнослужащих ВСУ.