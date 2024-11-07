Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
Украинская сторона за последние 24 часа потеряла на Курском направлении свыше 150 военнослужащих, танк и другую технику, сообщило Минобороны.
ВСУ на этом направлении также потеряли артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» поразила ряд механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино и других населенных пунктов.
Группировка отразила четыре контратаки противника и сорвали атаку ВСУ в направлении Новой Сорочины.
Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники механизированных, десантно-штурмовых и других бригад ВСУ у нескольких поселков, в том числе у Викторовки, Гончаровки и Гуево.
Авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области.
Напомним, потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных.
Военнослужащие Росгвардии использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии.
Также сообщалось, что на юге Часова Яра в ДНР спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк, боекомплект машины сдетонировал, погибло 15 военнослужащих ВСУ.