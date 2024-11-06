Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе операций были атакованы формирования 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, а также 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Боевые действия развернулись в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Российские войска успешно отразили четыре контратаки противника у Новоивановки и сорвали наступление ВСУ на Леонидово. Потери вооруженных сил Украины составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронемашина и автомобиль.

Авиационные и артиллерийские удары нанесли поражение войскам ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино и других. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения украинских резервов в Сумской области, включая населенные пункты Беловоды и Павловка.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих и значительное количество техники, включая восемь боевых машин пехоты, две БМП Bradley, шесть боевых бронированных машин, артиллерийские орудия и минометы. Всего в ходе боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 тыс. 50 военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники.

Накануне Минобороны сообщило, что украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла более 200 человек, уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих. В среду в районе Любимовки Курской области были найдены тела девяти украинских солдат, один из которых был в российской форме с украинскими шевронами.



