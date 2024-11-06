При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.4 комментария
Росгвардецы уничтожили БМП M2 Bradley ВСУ в Курской области
Военнослужащие Росгвардии в Курской области использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.
M2 Bradley используется для транспортировки пехоты и обеспечения ее огневой поддержки на поле боя, пояснили в Росгвардии, передает ТАСС.
Там добавили, что подобные машины представляют серьезную угрозу, поэтому одна из задач операторов беспилотников Росгвардии – их уничтожение до подхода к линии боевого соприкосновения. В ведомстве отметили, что операцию осложняли системы радиоэлектронной борьбы ВСУ, но, несмотря на это, БМП была полностью уничтожена.
Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба ранее сообщал, что операторы FPV-дронов из Крыма на Курском направлении менее чем через две недели уничтожили 70 единиц техники ВСУ, включая пять танков и Bradley. До этого в октябре российские военные дронами уничтожили американскую Bradley, застрявшую в грязи в первый день распутицы.