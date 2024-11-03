Авидзба: Расчет FPV из Крыма уничтожил 70 единиц техники ВСУ на Курском направлении

Tекст: Мария Иванова

Расчет операторов FPV-дронов из Крыма за последние две недели уничтожил 70 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении, сообщает РИА «Новости». Командир интернациональной бригады «Пятнашка», известный под позывным «Абхаз», Ахра Авидзба, уточнил, что среди уничтоженной техники – пять танков, бронемашины «Казак» и боевая машина пехоты Bradley. Он отметил, что это достижение принадлежит одному экипажу из Крыма.

Авидзба подчеркнул, что потери ВСУ в Курской области, по его мнению, стали стратегической ошибкой, лишившей их средств для сдерживания продвижения Вооруженных сил России в Донбассе. Он назвал это «актом самосожжения», добавив, что Украина потеряла всю технику, предназначенную для удержания донецкого направления.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что наступление ВСУ в Курской области было остановлено, он заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По информации Министерства обороны России, с начала боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 28 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские объекты, и заверил, что противник получит достойный ответ. Он добавил, что российские военные успешно отражают все попытки контрнаступления ВСУ.

Ранее Авидзба сообщил, что подразделения иностранных наемников под Артемовском понесли тяжелые потери, что вынудило их отойти с передовой линии фронта. Также командир интербригады «Пятнашка» заявлял, что начало спецоперации России на Украине является самым запоминающимся моментом за весь год ее проведения.