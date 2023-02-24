Комбриг «Пятнашки» назвал самый запоминающийся момент в спецоперации за год

Комбриг «Пятнашки» Авидзба назвал самый запомнившийся ему момент в СВО за год

Начало спецоперации России на Украине является самым запоминающимся моментом за весь год ее проведения, заявил герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

По его словам, это момент, когда Украина поняла, что начались военные действия. Авидзба считает, что в этот момент украинцы поняли, что чувствовали жители Донбасса восемь лет, передает Ura.ru.

Он также озвучил свой прогноз по СВО. Авидзба считает, что активная фаза спецоперации продлится еще год.

После этого потребуется не менее 10 лет, чтобы «выместить всю нечисть», которая помогала действующей украинской власти сопротивляться. Комбриг добавил, что для выявления таких элементов в войсках присутствует вторая волна линии военных подразделений.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине.