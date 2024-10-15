ВС России уничтожили беспилотником застрявшую в грязи БМП Bradley на Северском направлении

Американская бронемашина пехоты Bradley была уничтожена ударом беспилотника российскими военными на Северском направлении, передает ТАСС. Заместитель командира по военно–политической работе одной из бригад третьего армейского корпуса Южной группировки войск Сергей Чонский сообщил, что машина застряла в грязи в первый же день распутицы.

По словам Чонского, бойцы ударом беспилотника уничтожили не только бронемашину, но и ее экипаж, который пытался эвакуировать технику. Он отметил, что действия были предприняты в целях нейтрализации угрозы на данном участке Северского направления.

Инцидент подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются бронетанковые подразделения в условиях распутицы, когда грязь и мягкий грунт создают препятствия для передвижения и увеличивают уязвимость техники на поле боя.

Ранее российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

До этого американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней маршрутами бронетехники и зон высадки.