Российские военные захватили американскую БМП Bradley на юго-западе Донецкой области

Российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что эта техника находилась на вооружении у противника. Событие стало значимым, так как машины такого класса являются важной частью оснащения западных армий.

Представитель силовых структур добавил, что на этом участке фронта техника западного образца стала встречаться значительно реже в последние месяцы. Это может свидетельствовать о снижении интенсивности поставок западной военной техники на этот участок фронта. Причины такого изменения пока остаются неясными.

Захват Bradley под Угледаром подчеркивает активность действий российских войск в этом регионе. Угледар продолжает оставаться одной из ключевых точек противостояния, где обе стороны ведут активные действия. Значение подобных трофеев для российской стороны заключается не только в военной, но и в информационной составляющей.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley. Кроме того, в ходе спецоперации российские подразделения обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований.

Напомним, ранее американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней маршрутами бронетехники и зон высадки.