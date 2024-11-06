Украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три артиллерийских удара

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ начали артиллерийский обстрел Энергодара, передает ТАСС. В городе, где находится Запорожская атомная электростанция, зафиксировано по меньшей мере три попадания.

Рогов отметил, что «Энергодар под огнем боевиков ВСУ», подчеркнув, что украинские войска наносят серию артиллерийских ударов по этому городу. Он также добавил, что обстрелы ведутся в городе, где находится стратегически важный объект – Запорожская АЭС.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших в результате обстрела уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России предупреждало о возможной провокации со стороны Киева с использованием ядерного топлива, ВСУ во время атаки беспилотников на Энергодар убили одного человека, а также повредили тепловой узел в Энергодаре перед началом отопительного сезона.