Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.0 комментариев
ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре перед началом отопления
Атака ВСУ на тепловой узел в Энергодаре усложнит начало отопительного сезона
Повреждение теплового узла в Энергодаре усложнит начало отопительного сезона из-за атаки беспилотника, повредившего газопровод.
ВСУ нанесли множественные повреждения тепловому узлу в Энергодаре, что делает более сложным начало отопительного сезона в городе, передает ТАСС. Глава города Эдуард Сеновоз сообщил , что атака ударного беспилотного летательного аппарата привела к повреждению газопровода.
Сеновоз также отметил, что, несмотря на возникшие трудности, запуск системы отопления в Энергодаре начнется на этой неделе. Он подчеркнул важность скорейшего восстановления поврежденного оборудования для обеспечения жителей теплом в условиях приближающегося похолодания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перешли к ежедневным обстрелам Энергодара, а в городе отключили электричество из-за аварии на высоковольтной линии. Директор ЗАЭС не исключил, что бывшие сотрудники могут участвовать в планировании атак ВСУ.