Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
Украинские войска начали ежедневные обстрелы Энергодара
Стало известно о практически ежедневных обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Обстрелы Энергодара украинскими силами стали практически ежедневными, создавая напряженную обстановку в районе Запорожской АЭС и увеличивая риск для безопасности региона, сообщила директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина.
По ее словам, обстрелы города Энергодар, находящегося вблизи Запорожской атомной станции, практически стали ежедневными, сообщает РИА «Новости». Яшина заявила, что обстрелы со стороны украинских вооруженных сил ведутся в постоянном режиме. «В районе Энергодара обстрелы со стороны ВСУ ведутся практически в ежедневном режиме», – сказала она.
Ранее сообщалось о вечерних атаках украинских дронов на Энергодар, в результате которых были сбиты две воздушные цели. При этом повреждений и пострадавших зафиксировано не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказал недопустимость нападений на сотрудников Запорожской АЭС, комментируя убийство начальника группы пропусков службы безопасности станции Андрея Короткого.
Начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС Андрей Короткий погиб после взрыва самодельного устройства, заложенного в его автомобиль в городе Энергодаре.
Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут.