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    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

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    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

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    6 ноября 2024, 11:57 • Новости дня

    ВС России продвинулись на два километра на Запорожском фронте

    Российские войска продвинулись на два километра на Ореховском направлении в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Запорожском фронте российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении, северней Копаней и восточнее Нестерянки, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России на Запорожском фронте продемонстрировали значительное продвижение, сообщает ТАСС. Рогов добавил, что на Ореховском направлении в Запорожской области была достигнута глубина продвижения более чем на два километра.

    Он подчеркнул, что успехи были зафиксированы северней Копаней и восточнее Нестерянки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области, что может повлиять на стратегическую обстановку в регионе, сообщалось, что член Общественной палаты Владимир Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера.


    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    6 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор Сич» в Запорожье

    Рогов: Киев скрыл потери после удара ВС России по «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти скрыли реальные потери после удара ВС России по заводу «Мотор Сич», где производились части для дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на место удара прибыло более 50 карет скорой помощи, в то время как официально сообщается о шести погибших и 22 раненых, передает ТАСС.

    По его словам, среди погибших сотрудники завода, которые работали над военной продукцией. На заводе занимались производством частей для беспилотников, а в цеху, по которому был нанесен удар, изготавливались комплектующие и авиадвигатели для военных дронов.

    По данным Рогова, украинские власти контролируют распространение информации, блокируя размещение видеоматериалов или фотографий из разрушенного цеха.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

    До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

    Минобороны сообщало, что российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины.

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    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    6 ноября 2024, 11:26 • Новости дня
    В Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении

    Гражданин Армении Армен Балян задержан в Домодедово за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, против него возбуждено уголовное дело.

    Гражданин Армении Армен Балян был задержан в аэропорту Домодедово, передает ТАСС. Балян участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Известно, что он был задержан при попытке проникновения на территорию России.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Баляна. В ходе допроса он признал вину и дал исчерпывающие показания. Балян подтвердил ранее установленные следствием факты своего участия в вооруженном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ. Тайваньский спецназовец У Чжунда, воевавший за ВСУ, был ликвидирован в ДНР во время ночной операции у Авдеевки. Шведский наемник, воевавший на стороне Украины против России, был ликвидирован в бою.

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    6 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Спикер польского Сейма обвинил Сикорского в разжигании конфликта с Россией
    Спикер польского Сейма обвинил Сикорского в разжигании конфликта с Россией
    @ Kira Hofmann/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Своими заявлениями о перехвате ракет над Украиной глава польского МИД Радослав Сикорский подталкивает Варшаву к вооруженному конфликту с Москвой, заявил спикер Сейма Кшиштоф Босак.

    «Считаю, что Сикорский переходит границы, формулируя публично заявления о том, что Польша якобы хотела бы использовать свои системы ПВО для того, чтобы напрямую сталкиваться с российскими боевыми средствами над Украиной. Это не что иное, как вступление в войну», – приводит ТАСС слова Босака.

    По его словам, Польша не намерена вступать в открытое противостояние на Украине и стремится, чтобы конфликт не перешел на ее территорию. Босак подчеркнул, что Польша должна избегать подобных провокаций и концентрироваться на своих национальных интересах, не ставя под угрозу безопасность страны.

    Напомним, 12 октября Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзикове будет использоваться для уничтожения российских ракет.

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    6 ноября 2024, 05:46 • Новости дня
    ВСУ начали спешно рыть окопы к северу от Великой Новоселки в ДНР

    Украинские войска после потери Ясной Поляны окапываются к северу от Великой Новоселки

    Tекст: Максим Попов

    После потери Ясной Поляны украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР, сообщил боец штурмового батальона с позывным Метис.

     «Противник бежит, у противника нет укреплений, за которыми он мог бы закрепиться. Они сейчас в спешке копаются, пытаются закапываться. И в том числе за пределами Ясной Поляны», – приводит ТАСС цитату бойца.

    По словам Метиса, позиционные укрепления украинцев выстроены на юг от Великой Новоселки, в то время как к северу подобной линии обороны нет.

    Напомним, при отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

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    5 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    ВС России расширили контроль вдоль Оскола в Харьковской области

    Ганчев заявил о расширении контроля ВС РФ вдоль реки Оскол для наступления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, усиливая свои позиции и открывая возможности для наступления в направлении Боровой и Купянска-Узлового, а также блокирования логистических путей противника.

    Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что эти действия открывают новые возможности для развития наступления в направлениях Боровой и Купянска-Узлового, сообщает РИА Новости.

    По словам Ганчева, российские войска постепенно увеличивают контроль вдоль берега реки, что позволяет более уверенно контролировать территорию и перекрывать логистические пути противника. Он подчеркнул, что это преобладание сил способствует уверенной позиции Российской армии на фронте.

    Ганчев также отметил, что за последнюю неделю российские военные освободили два населенных пункта в Купянском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, когда в регионе была объявлена воздушная тревога, а ВС России уничтожили FPV-дроном бронемашину Stryker в Харьковской области и нанесли удар по подразделениям ВСУ в том же регионе.

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    6 ноября 2024, 09:37 • Новости дня
    Рогов обнаружил британский след в планах ВСУ по захвату ЗАЭС

    Рогов отметил участие Британии в планировании операции ВСУ по захвату ЗАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о британском влиянии в планировании операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, которую ранее успешно пресекли российские военные.

    Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции под кодовым названием «Короткое замыкание» по захвату ЗАЭС.

    Рогов заявил о британском участии в разработке операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что в операции, которую российские военные сорвали, прослеживается почерк британских спецслужб. «В разработке операции по захвату Запорожской АЭС слишком отчетливо прослеживается британский почерк. Именно британские спецслужбы специализируются на форсировании водных преград и захвате стратегических объектов повышенной опасности», – сказал Рогов.

    Рогов также подчеркнул, что украинские вооруженные силы рассматривают Запорожскую АЭС как плацдарм для ведения военных действий против России. По его мнению, киевский режим использует ядерный объект для шантажа европейского сообщества.

    Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Игорь Кириллов заявил, что гипотетические последствия крупной аварии на Запорожской АЭС могут быть сравнимы с чернобыльской катастрофой.

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    6 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    Forbes: Украина применит Stryker против России в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины планируют использовать бронемашины Stryker в случае наступления российской армии в Курской области, пишет Forbes.

    Украинская армия готовится к возможному наступлению российской армии в Курской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Forbes.

    Обозреватель издания Дэвид Экс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать бронемашины использовать Stryker в при обороне. Однако остается неясным, как быстро эти машины смогут поступить на Украину.

    Кроме того, Экс отметил нехватку кадров в украинской армии, если Министерство обороны Украины не найдет решения. Он подчеркнул, что в случае провала в решении этой проблемы, единственной поддержкой для ВСУ могут оказаться новые бронемашины.

    Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что после атаки Киева на Курскую область Запад начал терять веру в Украину и перестал спешно созывать новые заседания Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.

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    6 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    ВСУ оставили вооружение при бегстве из Ясной Поляны в ДНР

    В Ясной Поляне ВСУ оставили сотни единиц вооружения и беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах, рассказал боец штурмового батальона Александр.

    По его словам, оставленные мины были советского производства, тогда как стрелковое оружие и гранатометы – преимущественно западного образца, передает ТАСС.

    Напомним, 30 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об успешном освобождении села Ясная Поляна. По словам бойцов, штурм населенного пункта занял не более получаса. Как отметил источник в силовых ведомствах, освобождение села прервало логистику ВСУ в районе поселка Великая Новоселка.

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    6 ноября 2024, 06:26 • Новости дня
    Россия нанесла ракетный удар по производителю дронов в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, удар был нанесен по 66-му цеху, расположенному на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей, передает РИА «Новости».

    Как отметил Рогов, киевский режим всячески пытается скрыть информацию об этом ударе, что лишний доказывает работу завода на военные нужды ВСУ.

    Напомним, 24 октября в буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны.


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    5 ноября 2024, 23:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ заявил о провале на фронте после потери Угледара

    Украинский офицер указал на бездействие руководства после потери Угледара в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Власти Украины не предприняли никаких мер по исправлению ситуации на фронте после утраты Угледара в ДНР, что привело к продвижению российских сил на юге, заявил офицер ВСУ в запасе с псевдонимом Арти Грин.

    «Мы потеряли Угледар, и продвижение противника на юге связано с этим. Это можно назвать оперативным успехом РФ. Наше оперативное командование недостаточно эффективно, чтобы не терять территории. Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», – приводит ТАСС слова Грина.

    Офицер отметил, что интенсивные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения, однако наибольшее продвижение российских сил наблюдается на красноармейском и южнодонецком направлениях. Грин подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования, но пока он не видит соответствующих действий со стороны командования ВСУ.

    Напомним, 3 октября Минобороны объявило об освобождении Угледара. По неподтвержденным данным, на этом участке, начиная с 2022 года, ВСУ потеряли до пяти бригад, что что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

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    6 ноября 2024, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировок «Юг» и «Восток» в последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Южная группировка освободила населенный пункт Антоновка в Донецкой народной республике, поразила формирования 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Шумов, Дылеевки, Курахово и Дальнего, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 645 человек, БМП, британскую гаубицу FH-70 и несколько других единиц техники, также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Восток» освободила Максимовку в ДНР и поразила несколько украинских бригад у Зеленого Поля, Великой Новоселки (ДНР) и Темировки (Запорожская область). ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 125 человек, танк и американскую САУ Paladin.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 113-й и 125-й бригадам теробороны и 5-му пограничному отряду Украины в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

    Подразделения группировки «Запад» поразили формирования 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Противник потерял до 450 военнослужащих, а также технику, включая танк, бронетранспортер и орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 510 военнослужащих. Отражены шесть контратак. Уничтожены танк, бронированные машины и артиллерийские установки, включая гаубицы М777 производства США.

    Группировка «Днепр» нанесла удар по 110-й механизированной бригаде ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 70 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, автомобили и склад боеприпасов.

    Ранее российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике. До этого российские силы взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. В начале ноября российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово.

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    6 ноября 2024, 03:54 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах стрелять по своим в Курской области

    Украинский военный рассказал о приказах ВСУ стрелять по отступающим в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае их отступления с позиций.

    По словам Николенко, приказы отдавались в открытом эфире, и такие случаи были неоднократными. Он отметил, что часто не было возможности укрыться, однако командование настаивало на том, чтобы не отступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, по сообщениям Минобороны, накануне в Курской области украинская армия  потеряла более 200 человек. Были уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих.


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    6 ноября 2024, 11:41 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк и 15 солдат ВСУ на юге Часова Яра

    Спецназ «Ахмат» уничтожил танк и 15 солдат ВСУ на юге Часова Яра в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На юге Часова Яра в ДНР спецназ «Ахмат» уничтожил украинский танк, что привело к детонации боекомплекта и гибели 15 военнослужащих ВСУ.

    Отряд спецназа «Ахмат» провел успешную операцию на юге Часова Яра, где уничтожил украинский танк и 15 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщил командир мотострелкового батальона Южной группировки войск с позывным Шустрый.

    По его словам, удар пришелся по танку ВСУ, в результате чего началась детонация боекомплекта. Это привело к уничтожению не только экипажа танка, но и гибели в общей сложности 15 солдат противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трое российских военнослужащих смогли продвинуться на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец, а командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

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    6 ноября 2024, 02:15 • Новости дня
    В Польше призвали отказаться от военной помощи Киеву из-за Волынской резни

    Спикер польского Сейма призвал шантажировать Киев ради эксгумации жертв Волынской резни

    Tекст: Максим Попов

    Польша должна потребовать разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни, угрожая приостановкой доставки военной помощи для Украины через польские территории и аэропорты, заявил спикер польского Сейма Кшиштоф Босак.

    По словам Босака, основная часть военных поставок для Украины проходит через аэропорт «Жешув-Ясенки». «Польше необходимо сказать украинцам, что если они хотят продолжать использовать аэропорт в Ясенках, то должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», – приводит ТАСС слова политика.

    До этого Босак обвинил главу польского МИД Радослава Сикорского в разжигании конфликта с Россией. Ранее он назвал ошибкой признание киевского переворота 2014 года.

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    Как наследие СССР помогает Китаю строить могучий флот

    Впервые за всю историю военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) проводят учения с участием обоих своих строевых авианосцев. И эти корабли, и многие самолеты на них – в значительной мере наследники советской военно-промышленной мощи. В каком-то смысле китайцы показывают то, что мог создать ВМФ СССР. И это действительно настоящая мощь, способная бросить вызов авианосцам ВМС США. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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