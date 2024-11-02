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Экс-глава Нового Уренгоя решил отправиться в зону СВО
Бывший мэр Нового Уренгоя, обвиняемый во взяточничестве, подал заявление на отправку в зону СВО
Бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, подал заявление на контрактную службу в армии, выразив желание участвовать в СВО.
Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России для участия в специальной военной операции. Эту информацию подтвердил его адвокат Вячеслав Земчихин, передает РИА «Новости».
Известно, что Воронов занимал пост главы Нового Уренгоя с октября 2020 года, а до этого был заместителем губернатора ЯНАО, курируя строительную сферу региона. По словам адвоката, его клиент является патриотом своей родины и считает, что сможет принести пользу стране на поле боя, вместо того чтобы находиться в следственном изоляторе.
В конце августа Воронов в Басманном суде Москвы сообщил о своем желании участвовать в СВО, подчеркнув, что владеет многими видами оружия и рукопашным боем. Он также отметил, что у него отличное здоровье, что позволит ему эффективно выполнять военные задачи. Адвокат Воронова воздержался от дальнейших комментариев по уголовному делу, сосредоточившись на намерениях своего клиента по поводу службы в армии.
Напомним, бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, отправившийся добровольцем на СВО, стал фигурантом уголовного дела и объектом следственных действий.