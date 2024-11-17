Стало известно об элитной недвижимости Блиновской в Дубае

  • Новость часаКитай призвал к мирным переговорам по Украине
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    Толпа покусилась на основы союза Абхазии и России
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами
    WSJ: Украина создает «роботов-убийц», устойчивых к системам РЭБ России
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично
    Российские войска уничтожили цех по производству БПЛА в Николаеве
    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии
    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    94 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

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    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    28 комментариев
    17 ноября 2024, 09:28 • Новости дня

    Стало известно об элитной недвижимости Блиновской в Дубае

    Суд признал Блиновскую банкротом, но у нее осталась элитная недвижимость в Дубае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Елена Блиновская, признанная банкротом в России, владеет элитной недвижимостью в популярных районах Дубая, таких как Dubai Hills и Marina Shores, согласно регистрационным документам эмирата.

    Как передает РИА «Новости», Елена Блиновская, получившая прозвище «королева марафонов», была признана банкротом московским судом, который открыл процесс реализации ее имущества. Тем не менее, согласно регистрационным документам эмирата Дубай, она владеет недвижимостью в элитных районах города.

    Документы свидетельствуют, что Блиновская владеет недвижимостью в Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba. В этих районах находятся дома с апартаментами, виллы и пентхаусы. Например, в популярном среди эмигрантов районе Dubai Hills стоимость апартаментов начинается от 24,4 млн рублей, а вилл от 89,6 млн рублей.

    Также Блиновская владеет недвижимостью в элитном жилом комплексе Marina Shores в прибрежном районе Dubai Marina. Здесь предлагаются апартаменты с площадью до 243 кв. метров и пентхаусы с частным бассейном. Цены на недвижимость в этом районе достигают почти 197 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы блогера Елены Блиновской завершили выплату долга по НДФЛ в размере более 320 млн рублей и приступили к погашению НДС, общий долг перед государством составляет 1 млрд 151 млн 722 тыс. рублей, а недавно «Королеву марафонов» Блиновскую признали банкротом.

    16 ноября 2024, 09:58 • Новости дня
    На второй поток программы «Время героев» за первые сутки пришло более 4,5 тыс. заявок

    Tекст: Александра Юдина

    За первые сутки дополнительного набора во второй поток программы «Время героев» зарегистрировались более четырех с половиной тысяч участников.

    В Telegram-канале программы «Время героев» сообщается, что за первые сутки уже зарегистрировались более  4,5 тыс. участников.

    Как отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров, высокий темп регистрации участников дополнительного набора во второй поток программы является показателем востребованности проекта. Он также подчеркнул важность предоставления участникам лучших условий обучения и актуальных знаний.

    «Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», – указал он.

    Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы началась в полночь 15 ноября. На сегодняшний день 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности, такие как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

    Напомним, на заседании Общественного совета программы, которое состоялось 14 ноября, было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.

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    16 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии

    Политолог Гвритишвили: Причина кризиса в Абхазии – доходы от курортного бизнеса

    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уход Аслана Бжании в отставку ничего не изменит, на выборах может победить его ставленник, досрочные парламентские выборы тоже ничего не решат, потому что тех, кто выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, не так много, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. В субботу абхазская оппозиция анонсировала новую акцию протеста.

    Если в итоге Бжания все-таки подаст в отставку под напором оппозиции и назначит досрочные выборы, то «это ничего не изменит». «На выборах может снова победить Бжания или его ставленник. Досрочные парламентские выборы тоже ничего не решат, потому что тех, кто выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, не так много, хотя они очень активны. А как мы знаем, революции всегда проводило меньшинство», – отмечает политолог Игорь Гвритишвили.

    Если оппозиции удастся силовым методом захватить власть, то «через некоторое время будут назначены очередные выборы» и снова будет стоять вопрос о ратификации соглашения. По словам эксперта, главная причина конфликта между представителями мелкого и среднего бизнеса и стоящими за ними кланами в опасениях потерять доходы от туристической отрасли. «Абхазия – это клановая страна, а там, где кланы – там экономика и бизнес», – считает эксперт.

    По его словам, получаемые от России дотации идут на выплаты социальных пособий и обеспечение работы правительства, а остальные деньги в стране зарабатываются на туристах. С советских времен в Абхазии остались гостиницы, дома отдыха и пансионаты, но для развития отрасли нужны инвестиции. «В Абхазии все распределено и каждый клан имеет свою долю. И принятие законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией грозит им, как считают кланы, потерей своего имущества и доходов», – пояснил Гвритишвили.

    В случае ратификации документа, который ранее был одобрен руководством страны, из России пойдут инвестиции в курортную зону, начнется строительство современных гостиничных комплексов, частных владений. «Бизнеса лишатся те, кто сейчас зарабатывает на этом. И это основная причина конфликта. Речь не идет об отношениях с Россией. Оппозиция неоднократно заявляла, что всегда выступала за сотрудничество с РФ, но в данном случае происходит борьба кланов», – подчеркнул политолог.

    Накануне в Абхазии вновь усилилось противостояние между властями и оппозицией, которой удалось взять под свой контроль правительственные здания. Парламент планировал рассмотреть вопрос ратификации инвестиционного соглашения с Россией, но оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса из повестки дня.

    По данным местных СМИ, утром в субботу вокруг комплекса правительственных зданий было безлюдно.

    На этом фоне появлялись сообщения о том, что президент Абхазии Аслан Бжания якобы покинул столицу страны Сухум. Лидер протестующих Ливан Микаа не исключил вероятность нахождения Бжании на территории российской военной базы.

    Представители оппозиции также заявили, что если Бжания не выйдет на связь до утра субботы, то парламент поднимет вопрос о его отставке. Созданный в пятницу координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, напоминает ТАСС, призвал жителей Абхазии выйти в субботу на собрание в 14:00 мск у здания парламента. «Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», – говорится в обращении совета.

    Однако, как заверили в пресс-службе президента, Бжания ночью провел совещание с силовыми структурами, а сейчас находится в своем родном селе Тамыш в 40 км от столицы. Президент проведет там встречу со своими сторонниками. Сам Бжания накануне опроверг информацию о своем согласии уйти в отставку, заявив, что остается в стране и будет работать, как и прежде.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский миллиардер Илон Маск высмеял высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

    Маск в своем X (бывший Twitter) обратил внимание на отрезок интервью с Зеленским, где тот заявлял, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, а также отмечал, что Украина - это «независимая» страна.

    «Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», – сказал Зеленский.

    «Его чувство юмора восхитительно», – иронически прокомментировал заявление украинского президента миллиардер. Также Маск разместил рядом с подписью эмоджи, изображающее плачущее от смеха лицо.

    Ранее сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    До этого Илон Маск высказался в поддержку предположения о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США для поддержания военного конфликта.

    Маск, как сообщают СМИ, является одним из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Трамп даже заявил, что Маск возглавит новое ведомство по эффективности в правительстве США.

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    16 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

    Зеленский назвал поддержку Украины третьими странами условием переговоров с Россией

    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговорам с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

    Зеленский в интервью «Украинскому радио» отметил, что переговоры возможны, если Украина не будет оставлена наедине с Россией и будет достаточно сильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, если Украина не будет усилена некоторыми важными элементами, то это будет проигрышный статус для Киева.

    По мнению украинского президента, важность поддержки и усиления страны заключается в обеспечении более сильной позиции на переговорах.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия Владимира Зеленского.

    Напомним, октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял о готовности к мирному решению конфликта.

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    16 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова

    ГСУ: Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая

    Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая, организована доследственная проверка, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что Шкляров погиб в результате падения с высоты, он упал с балкона своего дома, передает РИА «Новости».

    Следственные органы начали доследственную проверку. Оперативные службы заявляют, что смерть прембера не имеет криминального характера.

    Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году и окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой в 2003 году. В том же году он был принят в труппу Мариинского театра и с 2011 года занимал позицию премьера. В его репертуаре числятся как классические балеты, такие как «Жизель», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», так и современные хореографические постановки.

    Шкляров был не только заслуженным артистом России, но и лауреатом международных балетных конкурсов и премий. Его творчество было высоко оценено как в России, так и за рубежом.

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    16 ноября 2024, 18:55 • Новости дня
    Лидеры G7 подтвердили желание нанести ущерб России
    Лидеры G7 подтвердили желание нанести ущерб России
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеры стран G7 выпустили совместное заявление, в котором обозначили свою приверженность продолжению давления на Россию и нанесения ей ущерба.

    Страны G7 привержены нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов с погашением процентов из доходов от замороженных активов России.

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    16 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Германии Анналену Бербок оголтелой ксенофобкой за заявления о необходимости поставок дальнобойного оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале Мария Захарова обратилась к высказываниям главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставить Киеву дальнобойное оружие. Захарова резко отреагировала на эти слова, назвав Бербок «оголтелой ксенофобкой» и задала ей ряд вопросов, связанных с нацистским прошлым Германии.

    Так, Захарова поинтересовалась, не настало ли время отменить почетные звания, которыми были награждены Гитлер и другие нацистские лидеры в немецких городах.

    Захарова подчеркнула, что многие города бывшей Западной Германии до сих пор не лишили Гитлера статуса почетного гражданина, в отличие от городов на территории бывшей ГДР, которые это сделали. Она также указала на существование около 40 казарм Бундесвера, названных в честь нацистских генералов, и выразила удивление по поводу того, что могилы нацистов продолжают содержаться за счет бюджета Германии.

    Вопрос Захаровой касался и компенсаций блокадникам Ленинграда. Она напомнила, что Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, игнорируя остальных жителей Ленинграда. Захарова выразила недовольство тем, что Берлин настаивает на урегулированности репарационных вопросов, в то время как выплаты эсэсовцам продолжаются.

    «Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых», – указала Захарова.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем.


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    16 ноября 2024, 10:30 • Новости дня
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», которые могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

    Украина применяет в небе специального класса дроны, известные как «роботы-убийцы», способные противостоять системам российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что в Киеве увеличивается производство таких дронов с компьютерным управлением. В статье отмечается, что производители беспилотников в Украине стремятся наладить выпуск беспилотников до промышленных масштабов.

    Также WSJ сообщила, что украинские компании успешно интегрируют недорогие компьютеры в свои системы, что позволяет достигать возможностей, ранее доступных лишь для более дорогостоящего оборудования.

    Тем не менее, газета отметила, что российские системы РЭБ продолжают оставаться значительным препятствием для украинских дронов.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

    До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    16 ноября 2024, 14:10 • Новости дня
    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной

    SHOT: Светлана Светличная умерла в стационаре, где находилась на паллиативном лечении

    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в стационаре, где находилась на паллиативном лечении, близкие часто навещали актрису, сообщили СМИ.

    Светличная продолжительное время находилась в стационаре на паллиативном лечении, близкие часто навещали актрису. К ней регулярно приходили внучка Мария и сын Алексей, передает «Лента.ру»  со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Состояние Светличной было тяжелым: она уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.

    По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне рака ротоглотки. Болезнь прогрессировала, и весной текущего года Светличная перенесла острый инфаркт миокарда.

    После инфаркта ее доставили в больницу на скорой из психиатрического стационара Гиляровского, где она находилась несколько лет из-за деменции.

    Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Дата церемонии прощания и похорон будет объявлена позднее.

    Ранее стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.


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    16 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США
    Daily Wrap: Ограничение экспорта урана из России ударит по энергетике США

    Tекст: Александра Юдина

    Временные ограничения на экспорт обогащенного урана из России в США могут повлиять на стабильность американского энергетического сектора и привести к росту цен на энергоносители, пишет Daily Wrap.

    По данным портала, американский энергетический сектор в значительной степени зависит от российского урана, передает РИА «Новости».

    В этой связи введение подобных мер заставит США искать альтернативные источники ресурсов, что может привести к росту цен на энергоносители и повлиять на стабильность поставок.

    Кроме того, Daily Wrap отмечает, что экспортные ограничения России, являющейся ключевым игроком на рынке обогащенного урана, могут затронуть и другие страны, использующие российский уран. В результате этим странам придется пересмотреть свои энергетические стратегии, чтобы компенсировать возможное ухудшение стабильности поставок.

    Накануне правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Российский эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран.

    Напомним, в августе в США начал действовать закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    16 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расформирован воевавший на стороне Киева белорусский отряд спецназа «АСП Террор», который находился в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    В Telegram-канале «Военкоры русской весны» указано, что данный батальон был расформирован.

    Так, часть бойцов из состава «АСП Террор» перешла в другие отряды специального назначения военной разведки. Остальные военнослужащие отряда прекратили выполнение боевых задач и больше не участвуют в конфликтах.

    Напомним, Министерство внутренних дел Белоруссии признало ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

    Кроме того, белорусская Генпрокуратура направила в Верховный суд заявление о признании террористической организацией воюющего на стороне ВСУ экстремистского формирования «полк имени Кастуся Калиновского» (признан экстремистским формированием в республике).

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    16 ноября 2024, 12:28 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная
    @ Elena Sikorskaya/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

    Актриса умерла на 85-м году жизни после тяжелой болезни, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Starhit.

    Последние несколько месяцев Светличная находилась в больнице, где врачи диагностировали у нее заболевания почек и легких. Для поддержания здоровья актрисе проводилась интенсивная терапия, однако она не смогла побороть болезнь.

    Светлана Светличная дебютировала в кино в 1959 году в фильме «Колыбельная». На момент дебюта ей было всего 19 лет. Однако настоящая известность пришла к артистке с ролью роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Эта роль стала ярким моментом в ее карьере и принесла ей большую популярность.

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    16 ноября 2024, 21:35 • Новости дня
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине, сообщили источники.

    Эпштейн выдвинул свою кандидатуру во время первого после победы Трампа полета в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение New York Times.

    Члены команды политика встретили идею с удивлением, поскольку у Эпштейна нет опыта в международных отношениях, а также он находится под следствием в Аризоне по обвинениям в фальсификации выборов 2020 года.

    Однако, по данным издания, Дональд Трамп с интересом выслушал предложение Эпштейна и не отверг его, хотя и не дал никаких обязательств.

    В издании также отмечается, что даже близкий к Трампу миллиардер Илон Маск удивился этому предложению.

    В 2017 году СМИ сообщали, что Эпштейн как бывший советник предвыборного штаба Трампа стал фигурантом американского расследования якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы.

    Эпштейн родился в 1982 году в Москве, в 1993 году его семья переехала в США.

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    16 ноября 2024, 18:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами

    Военный эксперт Дандыкин: Британские авианосцы уязвимы перед российскими и китайскими противокорабельными ракетами

    Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами
    @ Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Британские авианосцы уязвимы не только перед китайскими противокорабельными ракетами, как пишет The Times, но и российскими, потому что РФ изначально была впереди по созданию таких ракет и помогала КНР строить военный флот, сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин. Как выяснилось в ходе военных учений, авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales могут быть потоплены китайскими ракетами.

    «По части противокорабельных ракет (ПКР) Россия не только не уступает дружественному Китаю, но и в некоторых моментах превосходит его. Поэтому наш флот тоже может потопить британские авианосцы. Это очевидно, потому что у нас есть носители для таких ракет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Россия изначально была впереди по созданию противокорабельных ракет. Все это закладывалось еще в советское время. Мы так или иначе помогали Китаю строить военный флот, – продолжил эксперт. – Несомненно, КНР быстро развивается и по количеству вымпелов уже обошла американцев, но в 90-е годы мы делились оружием и технологиями с Китаем. Поэтому наши ракетные возможности не ступают китайским».

    Собеседник напомнил, что семейство российских противокорабельных крылатых ракет «Оникс» применяется не только в морском варианте, но и сухопутном. «Сюда же можно добавить и «Калибры». Но самая губительная ракета для авианосцев, и не только британских, но и американских – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», – подчеркнул эксперт. 

    «Циркон» уже стоит на вооружении российского флота. Первым носителем этих ракет стал многоцелевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». «Испытания «Цирконов» прошли успешно. Ракета развивала скорость до 10 махов (скоростей звука). Сбить эту ракету невозможно. В начале ноября третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» – носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» – отправился в свой первый дальний поход», – напомнил Дандыкин.

    По его словам, носителями «Цирконов» также будут многоцелевые подводные лодки четвертого поколения проекта 885 «Ясень». Первым штатным носителем подводной версии «Циркона» станет атомная подводная лодка «Пермь», которую планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2026 году.

    Эксперт отметил также, что создание и походы авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales были сопряжены с массой поломок, «проект получился не совсем удачным в связи с многочисленными выходами из строя».

    «Все это потуги показать, что Британия находится в высшей лиге стран, в том числе в военно-морской составляющей. Это политические амбиции и не более того. Эти авианосцы нужны только для демонстрации флага, потому что такие походы требуют больших усилий. Это не атомные корабли и им требуется особая группа сопровождения, а с этим у Британии тоже не очень хорошо обстоят дела», – отметил эксперт. 

    Дандыкин напомнил, что об угрозе китайских ПКР также говорили в США. «Американцы признали, что угроза от китайских ракет, в том числе гиперзвуковых, очевидна, и КНР может потопить весь авианесущий флот США, а у Америки более серьезная авианосная составляющая, чем у Британии. Так что британцы идут на закуску», – подытожил эксперт.

    О том, что британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales (были введены в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах и составляют основу флота страны) уязвимы перед китайскими баллистическими ПКР, пишет газета The Times со ссылкой на свои источники. Это выяснилось в ходе недавних учений Королевского Военно-морского флота.

    В ряде сценариев авианосец мог быть потоплен атаками баллистических ракет, состоящих на вооружении Китая. Сейчас Британия рассматривает целесообразность использования авианосцев в современных военных конфликтах и не исключает возможность утилизации одного из них.

    Оба корабля могут перевозить до 40 самолетов, включая современные истребители-невидимки F-35B Lightning II. Кроме того, предусмотрены площадки для вертолетов, предназначенные для борьбы с подводными лодками и перевозки войск.

    Китай, отмечает газета, один из потенциальных противников Великобритании, совершенствует свой арсенал противокорабельных баллистических ракет и сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, а также радиолокационные возможности.

    Коментарии (9)
    16 ноября 2024, 15:51 • Новости дня
    Силовики поддержали президента Абхазии

    Силовые структуры Абхазии выразили поддержку президенту Аслану Бжания

    Силовики поддержали президента Абхазии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство силовых структур Абхазии выразило поддержку президенту страны Аслану Бжания, сообщила пресс-служба президента Абхазии.

    В селе Тамыш Очамчирского района Абхазии состоялось собрание, на котором обсуждалась поддержка Бжания, передает «Интерфакс».

    На мероприятии лично присутствовали ключевые фигуры силовых ведомств республики, включая генерального прокурора Адгура Агрба, министра внутренних дел Роберта Киута и других высокопоставленных представителей. Поддержка была высказана на фоне политической активности в регионе.

    Представители силовых структур выразили свою солидарность и готовность поддерживать курс президента.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики Аслана Бжания, который пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.

    Напомним, напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

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