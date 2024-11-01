Роскосмос опубликовал снимок циклона над Москвой

Роскосмос опубликовал снимок циклона «Мартина», обрушившегося на Москву

Tекст: Денис Тельманов

Роскосмос опубликовал фотографию циклона «Мартина». Циклон обрушился на Москву 1 ноября, вызывая в столице серьезную непогоду. В сообщении Роскосмоса говорится: «Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Он несет серьезную непогоду – ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу».



Фотография циклона была сделана при помощи спутника «Метеор-М». Данный спутник позволяет фиксировать погодные явления с высокой точностью, обеспечивая информацию о масштабах и перемещениях атмосферных фронтов. Роскосмос регулярно использует данные спутника для мониторинга погодных условий в регионе и своевременного предупреждения о возможных опасностях.



Североатлантический циклон «Мартина» продолжает свое движение, и, согласно прогнозам, может затронуть и другие регионы страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Москву обрушится циклон «Мартина», который принесет с собой ураганный ветер, мокрый снег и ливневые дожди, всего 27 мм осадков, что составит половину месячной нормы.

Из-за ночных заморозков и дождей на дорогах Центральной России образовался «черный» лед, представляющий собой тонкую ледяную глазурь, что делает его трудноразличимым и опасным для автомобилистов и пешеходов.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 50 человек стали жертвами наводнений в испанской провинции Валенсия после сильных дождей, которые обрушились на регион.

