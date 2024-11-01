Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Роскосмос опубликовал снимок циклона над Москвой
Роскосмос опубликовал снимок циклона «Мартина», обрушившегося на Москву
Роскосмос представил фотографию циклона «Мартина», обрушившегося на Москву 1 ноября, зафиксированную спутником «Метеор-М». Циклон принес в столицу ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу.
Роскосмос опубликовал фотографию циклона «Мартина». Циклон обрушился на Москву 1 ноября, вызывая в столице серьезную непогоду. В сообщении Роскосмоса говорится: «Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Он несет серьезную непогоду – ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу».
Фотография циклона была сделана при помощи спутника «Метеор-М». Данный спутник позволяет фиксировать погодные явления с высокой точностью, обеспечивая информацию о масштабах и перемещениях атмосферных фронтов. Роскосмос регулярно использует данные спутника для мониторинга погодных условий в регионе и своевременного предупреждения о возможных опасностях.
Североатлантический циклон «Мартина» продолжает свое движение, и, согласно прогнозам, может затронуть и другие регионы страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Москву обрушится циклон «Мартина», который принесет с собой ураганный ветер, мокрый снег и ливневые дожди, всего 27 мм осадков, что составит половину месячной нормы.
Из-за ночных заморозков и дождей на дорогах Центральной России образовался «черный» лед, представляющий собой тонкую ледяную глазурь, что делает его трудноразличимым и опасным для автомобилистов и пешеходов.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 50 человек стали жертвами наводнений в испанской провинции Валенсия после сильных дождей, которые обрушились на регион.