Синоптики: На Москву обрушится циклон «Мартина» с 50% месячной нормы осадков за сутки

Tекст: Мария Иванова

Североатлантический циклон «Мартина» достигнет Москвы в пятницу, сообщает РИА «Новости». По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, циклон преодолеет более 1 тыс. километров за сутки, начиная с акватории Ботнического залива и заканчивая Верхневолжьем.

В течение дня ожидается выпадение 27 мм осадков, что составляет 50% от месячной нормы для октября. Утром в Москве начнется мокрый снег с ухудшением видимости до 1 км, который к 9 утра перейдет в ливневые дожди, а образующийся снежный покров высотой менее 1 см быстро исчезнет.

Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 3 градусов, а днем повысится до плюс 6–9. Вечером ожидается усиление ветра до штормовых 16–21 метра в секунду. Атмосферное давление снизится с 741 до 722 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тропический циклон «Милтон» достиг максимальной категории по шкале ураганов всего за сутки, обрушившись на Флориду с большей мощностью, чем «Катрина».

Накануне более 60 человек стали жертвами наводнений в испанской провинции Валенсия после сильных дождей, которые обрушились на регион.

Россиян на этой неделе предупреждали, что из-за ночных заморозков и дождей на дорогах Центральной России образовался «черный» лед, представляющий опасность для автомобилистов и пешеходов.