Вильфанд объяснил уникальность урагана «Милтон»

Вильфанд: Ураган «Милтон» достиг максимальной категории за сутки, удивив метеорологов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, тропический циклон «Милтон», обрушившийся на штат Флорида, стал уникальным явлением из-за скорости эволюции, сообщает «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что циклон достиг максимальной пятой степени по шкале ураганов всего за сутки, тогда как обычно этот процесс занимает минимум пять дней. Вильфанд отметил, что обычно тропические циклоны развиваются медленно, начиная с формирования в тропической акватории океанов и постепенно набирая силу.

Ураган «Милтон» развивался с необычайной быстротой, когда его скорость достигла 290 км/час, что значительно превышает максимальную скорость ветра урагана «Катрина», обрушившегося на США в 2005 году. Это делает «Милтон» особенно опасным, так как ураганы с такой скоростью ветра относятся к пятой, самой опасной категории. Вильфанд подчеркнул, что ураганы пятой категории обычно имеют скорость ветра более 250 км/час.

Подобные явления представляют серьезную угрозу из-за своей разрушительной силы, которая может привести к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. В связи с этим важно соблюдать меры предосторожности и оперативно реагировать на предупреждения о предстоящих ураганах, особенно таких, как «Милтон», который продемонстрировал беспрецедентную скорость развития.

Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье Флориды, оставив без электричества более 1,1 млн жителей. В результате торнадо, вызванных ураганом во Флориде, зафиксированы жертвы.