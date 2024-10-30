На дорогах Центральной России образовался «черный» лед из-за дождей и заморозков

Tекст: Мария Иванова

В Центральной России на дорогах местами образовался «черный» лед из-за недавних дождей и ночных заморозков, передает ТАСС. Обычно этот тип льда возникает на мостах, эстакадах и в низинах.

По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», «черный» лед – это прозрачная ледяная корка, которая делает асфальт под ней видимым, создавая впечатление, что лед черный. Синоптик настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть крайне осторожными в сложившихся погодных условиях.

Тем временем в Москве ожидается дождь, который начнется к вечеру, к 17.00–18.00. По данным «Фобоса», интенсивность осадков будет увеличиваться, и в течение нескольких часов выпадет от 9 до 14 мм дождя. Атмосферное давление при этом понизится до 735 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Текущая температура в Москве составляет минус 0,9 градуса, но к вечеру она повысится до плюс 5-8 градусов. В Подмосковье ожидается температура +4...+9 °C. Синоптик также отметил приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном «Лидия», который принесет многоярусные облака и сильный юго-западный ветер с порывами до 14 м/с.

В среду в Москве и области наблюдался радиационный туман, из-за чего видимость снизилась до 400 метров.

На следующей неделе в московском регионе ожидаются ливни и мокрый снег, а также метель и снежный покров до трех сантиметров.

Синоптики отмечали, что Центральную Россию и Поволжье в начале ноября ожидают снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы, в то время как южные части страны останутся без осадков.