  • Новость часаЗахарова сообщила о задержании российских журналистов в США
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    30 октября 2024, 08:59 • Новости дня

    На дорогах Центральной России образовался «черный» лед

    На дорогах Центральной России образовался «черный» лед из-за дождей и заморозков

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за ночных заморозков и дождей на дорогах Центральной России образовался «черный» лед, представляющий собой тонкую ледяную глазурь, что делает его трудноразличимым и опасным для автомобилистов и пешеходов.

    В Центральной России на дорогах местами образовался «черный» лед из-за недавних дождей и ночных заморозков, передает ТАСС. Обычно этот тип льда возникает на мостах, эстакадах и в низинах.

    По словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», «черный» лед – это прозрачная ледяная корка, которая делает асфальт под ней видимым, создавая впечатление, что лед черный. Синоптик настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть крайне осторожными в сложившихся погодных условиях.

    Тем временем в Москве ожидается дождь, который начнется к вечеру, к 17.00–18.00. По данным «Фобоса», интенсивность осадков будет увеличиваться, и в течение нескольких часов выпадет от 9 до 14 мм дождя. Атмосферное давление при этом понизится до 735 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

    Текущая температура в Москве составляет минус 0,9 градуса, но к вечеру она повысится до плюс 5-8 градусов. В Подмосковье ожидается температура +4...+9 °C. Синоптик также отметил приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном «Лидия», который принесет многоярусные облака и сильный юго-западный ветер с порывами до 14 м/с.

    В среду в Москве и области наблюдался радиационный туман, из-за чего видимость снизилась до 400 метров.

    На следующей неделе в московском регионе ожидаются ливни и мокрый снег, а также метель и снежный покров до трех сантиметров.

    Синоптики отмечали, что Центральную Россию и Поволжье в начале ноября ожидают снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы, в то время как южные части страны останутся без осадков.

    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

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    29 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Горняк, Доброволье и Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны во вторник.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили Горняк и поразили украинские подразделения, включая 24-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады. Противник потерял более 500 военнослужащих и значительное количество техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка войск «Восток» освободила Доброволье и улучшила позиции по переднему краю. Она также отразила несколько контратак, в зоне ее ответственности уничтожены 125 украинских военнослужащих, а также техника, включая САУ «Пион».

    Подразделения «Южной» группировки заняли новые рубежи и освободили Катериновку. Потери ВСУ составили более 985 военнослужащих, также были уничтожены танк Leopard и другие боевые единицы.

    Противник потерял три станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над Цукурино в ДНР. До этого российские военные освободили Измайловку и Александрополь, оба населенных пункта также расположены в республике.

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    29 октября 2024, 21:29 • Новости дня
    Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищным кредитом

    Путин освободил от НДФЛ заемщиков, взявших до 2025 года жилищный кредит

    Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищным кредитом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан России, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей из-за экономии по процентам.

    Льгота распространяется на кредиты и займы для строительства и приобретения жилья, земельных участков под жилье и участков для индивидуального жилищного строительства, а также на рефинансирование таких кредитов, сообщает РИА «Новости».

    Для получения льготы необходимо выполнение двух условий. Кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Кроме того, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет.

    Материальная выгода, освобождаемая от НДФЛ, возникает, если проценты по кредиту меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, но некоторые положения имеют другие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственной думе разработали законопроект, который предполагает снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от налога на доходы физических лиц с пяти до трех лет, что должно помочь повысить мобильность населения в стране.

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    29 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк» для сдерживания ВС России

    NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    «В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты «Томагавк», – пишет NYT, передает РИА «Новости». Отмечается, что это «абсолютно невыполнимая просьба».

    Издание подчеркивает, что ракеты «Томагавк» обладают дальностью, в семь раз превышающей дальность систем ATACMS, которые Украина получила от США в ограниченном количестве.

    Американские чиновники, знакомые с подробностями «плана», считают его зависимым от помощи Запада. Они выражают недовольство и считают инициативу Зеленского чрезмерно амбициозной и неосуществимой в нынешних условиях.

    Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования.

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    29 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
    Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины и применит все доступные правовые средства для защиты своих имущественных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков заявил о намерении задействовать Москвой все доступные правовые механизмы для защиты имущества России, которая будет оспаривать возможную конфискацию ее имущества в Финляндии, передает ТАСС.

    Ранее в Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз» арестованы пять объектов российской недвижимости, включая дом в Хельсинки.

    До этого финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках того же иска.

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    29 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Дирижер Башмет 16 лет платил коммуналку за чужих людей

    Дирижер Башмет подал иск о выселении из квартиры бывших собственников

    Дирижер Башмет 16 лет платил коммуналку за чужих людей
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дирижер Юрий Башмет на протяжении 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шестерых бывших собственников квартиры, что стало предметом судебного разбирательства в Москве.

    Дирижер Юрий Башмет подал иск в Тверской суд Москвы о выселении шестерых человек из своей квартиры в центре столицы, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению представителя Башмета, в течение 16 лет он оплачивал коммунальные платежи не только за себя, но и за бывших собственников недвижимости. В 2008 году Башмет приобрел квартиру, которая продавалась свободной от других лиц. Однако, как оказалось, в квартире зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи.

    Представитель Башмета заявила, что дирижер просит признать утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета.

    Ранее бывшая телеведущая «Дом-2» Ксения Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что такое постоянная регистрация и как узнать, кто прописан в вашей квартире.

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    29 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины

    Политолог Скачко: Прибывшие с Украины снайперы устроят провокации в Грузии, чтобы поднять градус эскалации

    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2014 году на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. Теперь история может повториться в Тбилиси, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов.

    «Снайперы использовались еще в ходе антисоветских бунтов в странах Прибалтики в начале 1990-х годов. Позднее, в 2014-м году, стрелки проявили себя в максимальной степени в Киеве», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что тогда на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. По мнению собеседника, история может повториться теперь в Тбилиси.

    «Насколько известно, в свое время Запад направил в том числе грузинских снайперов в Киев. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. А теперь Грузия получает алаверды – стрелки прибывают в закавказскую республику. Ведь если Европа и США поставили на Тбилиси как на возможную сменщицу Украины в войне с Россией, то будут предприниматься все шаги с тем, чтобы взорвать ситуацию в стране», – рассуждает политолог.

    Скачко не исключает, что перед снайперами будет стоять задача стрелять во время митингов в Тбилиси по противоборствующим сторонам. «Все это отвечает интересам Запада – возбудить толпу, поднять градус эскалации внутри Грузии, а потом воспользоваться слабостью власти и устроить переворот в стране. Снайперы – лишь часть провокации, часть технологии цветных революций», – акцентировал эксперт.

    На этом фоне грузинскому правительству стоит учесть ошибки украинских коллег, считает собеседник. «Мне кажется, в Грузии прежде всего постараются переловить этих снайперов. Тбилиси также важно не идти на поводу у толпы и проявить твердость. Руководство республики уже утихомиривали улицу. Поэтому стоит надеяться, что и в этот раз демонстранты побузят и успокоятся. Да и поднять полстраны, даже вложив туда миллионы долларов, сейчас у Запада вряд ли получится», – заключил Скачко.

    Ранее Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Их задачей является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сообщил источник РИА «Новости». «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    Накануне вечером в Тбилиси прошел митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под «международным администрированием». Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад решился испытать народ Грузии на твердость.

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    29 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Кадыров: Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа, который расположен в Гудермесе.

    По его словам, инцидент произошел в 6.30 утра. В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий на территории университета.

    Кадыров подчеркнул, что на месте происшествия не было пострадавших и жертв. Он отметил, что пожар был оперативно локализован и потушен.

    Глава Чечни добавил, что инцидент не повлиял на работу образовательного учреждения и не нанес значительного ущерба.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений. В частности, в зону проведения спецоперации за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов. По словам Кадырова, в августе на передовой находились свыше 7 тыс. чеченских бойцов.

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    29 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской ДРГ в Брянской области

    Росгвардия: Украинская ДРГ численностью 10 человек пыталась прорваться в Брянскую область

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская диверсионно-разведывательная группа, обнаруженная и уничтоженная в Климовском районе Брянской области, состояла из 10 человек, сообщили в Росгвардии.

    Группа была своевременно обнаружена в Климовском районе при помощи воздушной разведки, которую проводило пограничное управление ФСБ России совместно с Росгвардией и Министерством обороны, сообщает ТАСС.

    По информации Росгвардии, пешая ДРГ подверглась ударам артиллерии Министерства обороны России и FPV-дронов Росгвардии.

    Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен.

    ФСБ продемонстрировала видео пресечения попытки вторжения диверсантов с оружием и канадскими флагами. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников.

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    29 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси

    Грузинский эксперт не увидел на митинге оппозиции в Тбилиси «критической массы» для «майданизации»

    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Первый день показал, что в обществе нет критической массы для такого заряда», – сказал Мамрадзе. По его словам, «если бы такой заряд был, люди сами вышли бы на улицы сразу после объявления ЦИК результатов, поэтому оппозиции понадобилось время, чтобы дождаться критических заявлений Запада, после чего позвать сторонников на улицу».

    Петрэ Мамрадзе сказал, что «с самого начала митинга накануне чувствовалось, что у его участников нет настроения идти на эксцессы».

    «Население уже не хочет тратить на такие сходки время и средства. Поэтому оппозиции нужны собственные ресурсы, а есть ли они? Тут главное, чтобы правительство не допустило грубых ошибок, после чего люди сами выходят», – сказал аналитик.

    Комментируя критику итогов выборов многими представителями Евросоюза и угрожающие заявления Госдепа США о «последствиях» для Грузии, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это может, к сожалению, дискредитировать Запад в глазах населения Грузии».

    «Пусть не забывают при этом, что именно «прозападная» оппозиция не доверяет отчетам наблюдателей ОБСЕ, которые мониторили выборы и отметили их хорошее администрирование, – заметил эксперт. – А вот «Грузинская мечта» им доверяет».

    По словам Петрэ Мамрадзе, «расследование правительством первых инцидентов на выборах дало симптоматичные результаты».

    «Оказалось, что самую большую драку на одном из участков в Исанском районе Тбилиси устроили сторонники саакашвилевского «Единого национального движения», которых привезли из Восточной Грузии. Также важно, что «Грузинская мечта» сразу же и публично осудила вброс бюллетеней в урну в Марнеули собственным представителем, который уже задержан полицией», – отметил аналитик.

    Он подчеркнул, что власти Грузии даже и не стали дожидаться призывов выяснить детали нарушений, а сами взялись за это.

    «И еще важный момент. До выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные лидеры заявляли, что доверяют технике на электронном голосовании, что его невозможно фальсифицировать, призывали своих сторонников не бояться. А сейчас говорят совершенно обратное! Сами себя опровергают!» – отметил аналитик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

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    29 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах

    Политолог Лукьянов: Пересчет голосов на выборах в Грузии выбьет почву из-под ног оппозиции

    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пересчетом голосов грузинское правительство, во-первых, показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. А во-вторых, лишает оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение ЦИК Грузии выборочно пересчитать голоса на выборах в парламент.

    «Грузинскому правительству совершенно некстати беспорядки. А между тем оппозиция при моральной поддержке Запада пытается их раскрутить, утверждая, что парламентские выборы нелегитимны. В этой ситуации выборочный пересчет голосов – вполне уместное решение», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, таким образом, во-первых, правительство показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. Кроме того, пересчет голосов лишит оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, добавил политолог.

    «Это не изменит их мнения о «Грузинской мечте» и результатах выборов – оно уже сформировалось. Тем не менее решение ЦИК выбивает почву для протестных действий. Ведь если пересчет подтвердит уже объявленные результаты, то у оппозиции не будет фактуры, подтверждающей их претензии», – рассуждает Лукьянов.

    Говоря о прошедшем накануне митинге, аналитик обратил внимание на требование оппозиции провести новые выборы под эгидой «международной избирательной администрации». Он счел его абсурдным. «Фактически оппозиция заявляет о готовности проводить выборы так, будто Грузия – это оккупированная страна. Это показывает их полное неуважение к собственному государству. Инициатива, на мой взгляд, реализована не будет», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Центризбирком Грузии перепроверит данные об итогах парламентских выборов. Для этого ЦИК пересчитает бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Решение было принято на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Окружные комиссии с помощью жеребьевки уже выбрали конкретные участки. В регионах пересчет начнется в 12.00 по местному времени (11.00 мск), в Тбилиси – в 17.00 (16.00 мск). В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах. «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Накануне вечером перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом. Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

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    29 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    Новый Mercedes решили оснастить двигателем китайской компании Geely

    Новый Mercedes-Benz CLA решили оснастить двигателем производства китайской компании Geely

    Tекст: Антон Антонов

    Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет оснащаться двигателем производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, сообщает CarNewsChina.

    Mercedes-Benz CLA третьего поколения был представлен в середине октября. Сам мотор производится в Китае, катализатор будет установлен в Германии в соответствии с требованиями по выбросам вредных веществ, пишут «Вести.Ру» со ссылкой на CarNewsChina.

    Издание также подчеркивает, что Geely через председателя совета директоров Ли Шуфу владеет около десятью процентами акций Mercedes-Benz, а также имеет совместное предприятие с немецкой компанией по производству электромобилей марки Smart.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии ради экономии, а также сократить десятки тысяч рабочих мест. Mercedes обвиняет китайский рынок в уменьшении прибыли.

    Немецкие бренды Volkswagen, Mercedes и BMW создали три совместных предприятия в Китае, где выпускается более 3 млн автомобилей, однако их судьба под вопросом из-за торговой войны между ЕС и Китаем.

    Отметим, что шведский бренд Volvo был продан китайскому производителю Geely в 2010 году и с тех пор увеличил продажи и прибыль.

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    29 октября 2024, 17:25 • Новости дня
    В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем

    Дочерняя компания Hyundai представила танк будущего, работающий на водороде

    В Южной Корее представили танк будущего с водородным двигателем
    @ hyundai-rotem.co.kr

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейская дочерняя компания Hyundai Rotem раскрыла планы по созданию танка K3 с водородными топливными элементами, он станет первым в мире подобным проектом.

    Новый танк K3, разрабатываемый в сотрудничестве с Корейским агентством по оборонным разработкам, станет первым в мире с водородными топливными элементами, его производство планируется начать в 2040 году, пишет Yahoo.

    Переход от дизельных двигателей к водородным будет происходить поэтапно, начиная с гибридных систем в первых прототипах, говорится в статье. Разработчики стремятся к более устойчивым и универсальным военным активам, что отражает планы Южной Кореи по отказу от двигателей внутреннего сгорания в вооруженных силах.

    Танк K3 будет оснащен автономным вождением, ведомыми дронами и новой 130-мм гладкоствольной пушкой. Он также получит улучшенные возможности скрытности и автономности, что позволит более эффективно выполнять задачи на поле боя. Водородные технологии позволят снизить тепловую сигнатуру и шум, улучшив мобильность и ускорение.

    Новый танк также будет отличаться улучшенными характеристиками обслуживания и преодоления пересеченной местности благодаря меньшему количеству подвижных частей. Экипаж из трех человек будет защищен в бронированной капсуле, а усовершенствованная броня и системы защиты обеспечат безопасность на поле боя. Оружие танка позволит поражать цели на расстоянии до 5 километров.

    Ранее немецкий концерн Rheinmetall завершил разработку новых 120-мм бронебойных снарядов KE2020Neo для танков Leopard 2.

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