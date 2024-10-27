Синоптик сообщил о предстоящих ливнях и мокром снеге в Москве

Синоптик предупредил о ливнях и мокром снеге в Москве на следующей неделе

Tекст: Ольга Иванова

В ночь на понедельник на Москву опустится густой туман с видимостью до 100-300 метров, температура будет плюс 4-6 градусов. Днем ожидается скоротечный дождь с повышением температуры до плюс 8-10 градусов, сообщает РИА «Новости».

Во вторник небольшие дожди, утренние температуры около плюс 5 градусов, днем до плюс 6-8 градусов. В ночь на среду похолодает до нуля, с заморозками до минус 2 градусов в области и гололедицей. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, затем начнутся дожди и усилится ветер.

К четвергу ожидаются обильные осадки в виде ливней и мокрого снега, ухудшение видимости до 2-4 километров. В четверг ночью температура будет плюс 4-6 градусов, днем похолодает до плюс 3-5 градусов. Из-за сложных погодных условий возможны задержки рейсов в аэропортах. В пятницу ночью похолодает до 0 – минус 2 градусов, днем температура поднимется до плюс 4-6 градусов. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, повышается риск падения деревьев и сбоев в авиасообщении.

В субботу ожидается штормовое ненастье и снижение температуры, днем будет от 0 до плюс 5 градусов. В воскресенье и понедельник прогнозируют метель и снег с ухудшением видимости до 1 километра, ночью температура может опуститься до 0 – минус 5 градусов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в воскресенье утром на Москву опустился туман, что привело к ухудшению видимости в столичных аэропортах, в частности, во Внуково до 200 метров и в Шереметьево до 800 метров.