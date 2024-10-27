В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Туман ухудшил видимость в аэропортах Москвы
Туман снизил видимость до 200 метров в московских аэропортах Внуково и Шереметьево
В воскресенье утром на Москву опустился туман, что привело к ухудшению видимости в столичных аэропортах, в частности, во Внуково до 200 метров и в Шереметьево до 800 метров.
В воскресенье утром на Москву опустился туман, сообщает РИА «Новости». Это привело к значительному ухудшению видимости в столичных аэропортах. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», предупредил автомобилистов о необходимости быть осторожными на дорогах из-за тумана.
По его словам, в аэропорту Шереметьево видимость снизилась до 800 метров, а во Внуково до 200 метров. Такие погодные условия могут вызвать задержки в авиасообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предупредили москвичей о минусовых температурах в ночь на субботу, а ранее сообщалось, что в начале декабря в Москве ожидается климатическая зима.