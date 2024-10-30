Наводнения в Валенсии унесли жизни более 50 человек

В Валенсии из-за сильных дождей и наводнений погибли более 50 человек

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает ABC со ссылкой на полицейские источники, в результате обильных ливней и последовавших за ними наводнений в провинции Валенсия погибли не менее 50 человек. Ранее гражданская гвардия Испании подтверждала сведения о 13 погибших.

Сильные дожди привели к значительным разрушениям в регионе, затоплены многие районы, что существенно затруднило спасательные операции и эвакуацию пострадавших. Власти продолжают оценивать ущерб и предпринимать меры для обеспечения безопасности жителей.

Между тем, как передает ТАСС, генконсульство РФ в Барселоне заявляет, что граждане России не обращались за помощью в связи с наводнениями. По словам представителя консульства, «в консульство никто не обращался», и от испанских органов тоже не поступала информация. Представители российского диппредставительства находятся в контакте с офисом почетного консула в Валенсии для мониторинга ситуации.

Напомним, ранее наводнение охватило север Сенегала, затопив 20 населенных пунктов у реки Сенегал и ее притока Фалеме, что вынудило жителей Кидира начать эвакуацию впервые с 1955 года.

Сильные ливни и наводнения в Шри-Ланке заставили свыше 76 тыс. человек покинуть свои дома и привели к гибели двух человек.

До этого сильный дождь, вызванный циклоном «Кирк», затопил здание Национального собрания в Париже.