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Наводнения в Валенсии унесли жизни более 50 человек
В Валенсии из-за сильных дождей и наводнений погибли более 50 человек
По меньшей мере 50 человек стали жертвами наводнений в испанской провинции Валенсия после сильных дождей, которые обрушились на регион.
Как сообщает ABC со ссылкой на полицейские источники, в результате обильных ливней и последовавших за ними наводнений в провинции Валенсия погибли не менее 50 человек. Ранее гражданская гвардия Испании подтверждала сведения о 13 погибших.
Сильные дожди привели к значительным разрушениям в регионе, затоплены многие районы, что существенно затруднило спасательные операции и эвакуацию пострадавших. Власти продолжают оценивать ущерб и предпринимать меры для обеспечения безопасности жителей.
Между тем, как передает ТАСС, генконсульство РФ в Барселоне заявляет, что граждане России не обращались за помощью в связи с наводнениями. По словам представителя консульства, «в консульство никто не обращался», и от испанских органов тоже не поступала информация. Представители российского диппредставительства находятся в контакте с офисом почетного консула в Валенсии для мониторинга ситуации.
Напомним, ранее наводнение охватило север Сенегала, затопив 20 населенных пунктов у реки Сенегал и ее притока Фалеме, что вынудило жителей Кидира начать эвакуацию впервые с 1955 года.
Сильные ливни и наводнения в Шри-Ланке заставили свыше 76 тыс. человек покинуть свои дома и привели к гибели двух человек.
До этого сильный дождь, вызванный циклоном «Кирк», затопил здание Национального собрания в Париже.