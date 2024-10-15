Наводнение в Сенегале: затоплено около 20 населенных пунктов

На севере Сенегала река вышла из берегов, затопив 20 населенных пунктов

Tекст: Денис Тельманов

Наводнение на севере Сенегала привело к затоплению около 20 населенных пунктов, передает RFI. Вышедшая из берегов река Сенегал и ее приток Фалеме стали причиной бедствия, не наблюдавшегося в этом районе с 1955 года. Из города Кидира, находящегося в 650 км к востоку от Дакара, уже началась эвакуация жителей.



Текущая ситуация усугубляется глобальными климатическими изменениями, считают эксперты. В результате наводнений в этом году около четырех млн человек пострадали в странах Западной и Центральной Африки, включая Нигерию, Чад и другие. В этих странах погибли сотни людей и уничтожены большие площади сельскохозяйственных угодий.

Модоу Дио, заместитель главы представительства Международного комитета Красного Креста в Западной Африке, выразил обеспокоенность: «Складывается устрашающая ситуация. Люди страдают от голода, и наводнения только усугубляют обстановку». В Сахеле средние температуры растут в полтора раза быстрее, чем в других регионах, что способствует увеличению частоты и интенсивности таких катастроф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за большого количества осадков пустыню Сахару частично затопило, что произошло впервые за несколько десятилетий. Кроме того, сильные ливни и наводнения в Шри-Ланке заставили свыше 76 тыс. человек покинуть свои дома и привели к гибели двух человек. В Париже при этом затопило Национальное собрание Франции.