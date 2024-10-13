Наводнения в Шри-Ланке затронули 118 тыс человек

Центр по борьбе со стихийными бедствиями сообщил о 118 тыс пострадавших от наводнений в Шри-Ланке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 118 тыс. человек в Шри-Ланке пострадали из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает ТАСС. Наиболее пострадавшими регионами стали западные, северо-западные и северные провинции, где более 76 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.

В результате инцидентов погибли два человека, еще двое получили ранения. Стихия разрушила полностью или частично более 230 жилых зданий, что создало дополнительные трудности для местных жителей. Также пришлось закрыть несколько школ.

Метеорологи сообщили о сохранении повышенного уровня воды в реках и предупредили о продолжении неблагоприятных погодных условий в ближайшие сутки, что может привести к дальнейшим осложнениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз выделил Словении 328 млн евро на ликвидацию последствий наводнения, в результате большого количества осадков частично затопило пустыню Сахару, что произошло впервые за несколько десятилетий, а также Национальное собрание Франции затопило в Париже.