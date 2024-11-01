Финский МИД опроверг конфискацию недвижимости в России

Финляндия сохранила три объекта недвижимости в России без угроз конфискации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финляндия имеет три объекта недвижимости в России, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя финского МИД Микко Кивикоски. Эти объекты включают в себя посольство в Москве, бывшее генконсульство в Петербурге, а также Дом Финляндии в Петербурге, где ранее располагался Культурный центр Финляндии.

По словам Кивикоски, никаких действий по конфискации этих объектов со стороны Москвы не предпринималось. «За имуществом продолжают следить. Посольство в Москве работает в обычном режиме, а в Доме Финляндии в Петербурге есть субарендаторы и ведется небольшая деятельность», – заявил он в комментарии общественному вещателю Yle.

На вопрос о возможных мерах России в отношении финской собственности, Кивикоски ответил: «Нет, она не предпринимала никаких действий». Он также уточнил, что посольство и бывшее генконсульство имеют статус дипломатической собственности и находятся под международной защитой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России выразил протест послу Финляндии в связи с арестом российской недвижимости, Россия пообещала ответ на действия Финляндии, а финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро.