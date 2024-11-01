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Финский МИД опроверг конфискацию недвижимости в России
Финляндия сохранила три объекта недвижимости в России без угроз конфискации
Финский МИД подтвердил сохранение за Финляндией трех объектов недвижимости в России, включая посольство в Москве и бывшее генконсульство в Петербурге, без признаков конфискации со стороны России.
Финляндия имеет три объекта недвижимости в России, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя финского МИД Микко Кивикоски. Эти объекты включают в себя посольство в Москве, бывшее генконсульство в Петербурге, а также Дом Финляндии в Петербурге, где ранее располагался Культурный центр Финляндии.
По словам Кивикоски, никаких действий по конфискации этих объектов со стороны Москвы не предпринималось. «За имуществом продолжают следить. Посольство в Москве работает в обычном режиме, а в Доме Финляндии в Петербурге есть субарендаторы и ведется небольшая деятельность», – заявил он в комментарии общественному вещателю Yle.
На вопрос о возможных мерах России в отношении финской собственности, Кивикоски ответил: «Нет, она не предпринимала никаких действий». Он также уточнил, что посольство и бывшее генконсульство имеют статус дипломатической собственности и находятся под международной защитой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России выразил протест послу Финляндии в связи с арестом российской недвижимости, Россия пообещала ответ на действия Финляндии, а финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро.