Россия пригрозила Финляндии ответом на решение об аресте госсобственности

Захарова предупредила Финляндию об ответе Москвы на неправомерные решения в отношении госсобственности России

Tекст: Антон Антонов

Захарова сообщила, что финские судебные власти официально уведомили представительство ФГУП «Госзагрансобственность» в Финляндии об аресте здания в Хельсинки. При этом, как отметила Захарова, в уведомлении отсутствуют какие-либо основания для данного решения.

В финских СМИ сообщалось о мерах в отношении других объектов российской недвижимости, но официальных уведомлений об аресте этих объектов российская сторона не получала, заявила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД России.

«Посольством России в Хельсинки направлены запросы в МИД Финляндии и службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию, предоставить информацию о процедурах исполнения решений в отношении российской недвижимости, если таковые были приняты, а также прокомментировать, как они соотносятся с нормами международного права, касающимися собственности государства», – заявила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Финляндии постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро по иску шести украинских компаний. СМИ сообщали, что финская служба судебных приставов арестовала около 40 объектов российской государственной собственности общей стоимостью более 35 млн евро.