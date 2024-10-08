Tекст: Дмитрий Зубарев

Он рассказал о недавнем инциденте, произошедшем в населенном пункте Желанное в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Во время освобождения поселка бойцы 110-й бригады Южной группировки войск уничтожили подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывшее на ротацию. Украинские военные перепутали российских военных со своими сослуживцами, что и привело к их гибели.

По словам Фауста, подразделение 110-й бригады первым вошло в Желанное, где столкнулось со шквальным огнем, включающим использование минометов и беспилотников. Тем не менее штурмовики смогли успешно прорваться благодаря грамотной координации командования и поддержке БПЛА. Ночью они заняли одну из разрушенных хат, где выставили дозор для обеспечения безопасности.

Дозорный с позывным Лис вовремя заметил подъезд боевой машины ВСУ и доложил командиру, после чего российские бойцы заняли оборону в доме. Украинские военные, подойдя к дому, сначала поздоровались, не осознавая, что внутри находятся российские солдаты. Лишь затем, осознав ошибку, они попытались покинуть территорию, но мешала ограда. В результате попытка эвакуации провалилась, и подразделение ВСУ было уничтожено возле дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), военнослужащие группировки «Центр» в последние сутки освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике, а украинские войска начали покидать позиции в районах Горняка и Кураховки в Донецкой народной республике, выводя силы малыми группами под давлением артиллерийских обстрелов.