ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также за этот период потеряли три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

Также она отразила две контратаки в сторону Кременного и Плехово, сорвала попытки атак в сторону Любимовки и Русского Поречного. В зоне ее деятельности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

Авиации и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Дарьино, Казачьей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

Кроме того, авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады теробороны ВСУ у Катериновки, Кондратовки, Макеевки, Павловки, Ободы, Павловки, Речки, Хотеня и Шпиля.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 21 тыс. человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 установки РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.