Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.22 комментария
Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
Иран временно приостановил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.
Иранский представитель Организации гражданской авиации Джафар Язерлу сообщил, что авиарейсы в аэропортах страны были отменены с вечера воскресенья до утра понедельника, передает РИА «Новости». Это решение связано с возникшими ограничениями на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.
Согласно заявлению Язерлу, полеты были приостановлены с 21.00 воскресенья, 6 октября, до 6.00 утра понедельника, 7 октября, по местному времени. Целью временной остановки авиасообщения является обеспечение безопасности в условиях обострения ситуации.
Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.
Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.