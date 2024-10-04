На всех направлениях СВО ВСУ понесли потери свыше 16,6 тыс. человек за неделю

В частности, потери были зафиксированы в зоне ответственности группировки войск «Север», где погибло свыше 3050 человек. В этой зоне также уничтожены четыре танка, 43 бронемашины, в том числе две американские Bradley, и 77 автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Войска «Запад» освободили населенные пункты Макеевка в Луганской народной республике и Вишневое в Харьковской области. Потери украинских войск на этом направлении составили более 2880 человек. Также уничтожены три бронетранспортера М113 американского производства и 37 орудий полевой артиллерии, из которых 16 самоходных установок и гаубиц были поставлены странами НАТО.

Группировка «Юг» освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, нанеся поражение противнику и отразив 20 контратак. Потери ВСУ составили до 5110 человек, уничтожено 47 орудий полевой артиллерии, из которых 30 западного производства. На этом направлении также уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Войска «Центр» и «Восток» также освободили ряд населенных пунктов в ДНР, в том числе Нелеповку, Крутой Яр и Угледар. Потери украинских сил на этих направлениях составили порядка 4210 и 890 человек соответственно. Группировка «Днепр» нанесла противнику урон приблизительно в 510 человек, уничтожив также два танка и 42 автомобиля.

Средства противовоздушной обороны сбили семь американских ракет ATACMS и 540 беспилотных летательных аппаратов. За неделю в плен сдались 83 украинских военнослужащих, из них 44 во время зачистки Угледара. Всего с начала спецоперации было уничтожено 646 самолетов, 18 524 танка и 15 569 орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.