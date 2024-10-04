Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.4 комментария
ВСУ потеряли свыше 16,6 тыс. человек за неделю
На всех направлениях СВО ВСУ понесли потери свыше 16,6 тыс. человек за неделю
В результате успешных действий группировок войск на различных направлениях ВСУ за неделю потеряли более 16,6 тыс. человек, а также значительное количество техники и вооружения, включая танки и артиллерию.
В частности, потери были зафиксированы в зоне ответственности группировки войск «Север», где погибло свыше 3050 человек. В этой зоне также уничтожены четыре танка, 43 бронемашины, в том числе две американские Bradley, и 77 автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Войска «Запад» освободили населенные пункты Макеевка в Луганской народной республике и Вишневое в Харьковской области. Потери украинских войск на этом направлении составили более 2880 человек. Также уничтожены три бронетранспортера М113 американского производства и 37 орудий полевой артиллерии, из которых 16 самоходных установок и гаубиц были поставлены странами НАТО.
Группировка «Юг» освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, нанеся поражение противнику и отразив 20 контратак. Потери ВСУ составили до 5110 человек, уничтожено 47 орудий полевой артиллерии, из которых 30 западного производства. На этом направлении также уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Войска «Центр» и «Восток» также освободили ряд населенных пунктов в ДНР, в том числе Нелеповку, Крутой Яр и Угледар. Потери украинских сил на этих направлениях составили порядка 4210 и 890 человек соответственно. Группировка «Днепр» нанесла противнику урон приблизительно в 510 человек, уничтожив также два танка и 42 автомобиля.
Средства противовоздушной обороны сбили семь американских ракет ATACMS и 540 беспилотных летательных аппаратов. За неделю в плен сдались 83 украинских военнослужащих, из них 44 во время зачистки Угледара. Всего с начала спецоперации было уничтожено 646 самолетов, 18 524 танка и 15 569 орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.