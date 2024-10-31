Лавров заявил о недовольстве США просьбой Зеленского о ракетах «Томагавк»

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Лаврова, требование президента Украины Владимира Зеленского по размещению ракет «Томагавк» вызвало недовольство в Вашингтоне, передает ТАСС. Министр отметил, что американские власти прекрасно понимают, с кем имеют дело, и намерены защищать свою безопасность и безопасность американского народа.

«Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его [народ] никаким рискам, они будут бить его [Зеленского] по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России», – добавил он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк». Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим демонстрирует нервозность из-за невыгодной для него динамики на фронтах, и это объясняет стремление президента Зеленского заполучить дальнобойные ракеты «Томагавк» от США.