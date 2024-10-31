Песков объяснил желание Зеленского получить дальнобойные ракеты «Томагавк»

Песков объяснил желание Зеленского получить ракеты «Томагавк» неблагоприятной для Киева динамикой на фронтах

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что текущая динамика на фронтах очевидна как для российских, так и для западных наблюдателей. По его словам, это вызывает значительное беспокойство у киевского режима, который осознает, что ситуация развивается не в его пользу, передает ТАСС.

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют», – заявил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что именно эти изменения на поле боя привели к нервозности киевского режима.

Он также связал это с желанием президента Украины Владимира Зеленского получить от США дальнобойные ракеты «Томагавк». Песков считает, что подобные запросы обусловлены изменившейся ситуацией на фронтах, которая вынуждает Киев искать новые способы военной поддержки.

Ранее Зеленский, как передавала The New York Times со ссылкой на американских чиновников, предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк» в рамках своего «плана победы».

Позже Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк».

Украинские чиновники выразили недовольство негативной подачей европейскими СМИ запроса о предоставлении Украине ракет «Томагавк», дальность которых достигает 2,4 тыс. км.