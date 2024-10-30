Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.17 комментариев
Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников
Украинские беспилотники самолетного типа сбиты над Курской и Белгородской областями, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило в Telegram, что с 21.00 до 22.30 мск над Курской областью ПВО сбила два беспилотника, еще по одному – над Белгородской областью, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, в среду Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА на Белгородскую область. Кроме того, обломки БПЛА спровоцировали пожар в административном здании Курской областию