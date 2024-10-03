Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.4 комментария
Экс-полковник СБУ рассказал о разрушении связанности фронта ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков заявил об оперативно-тактическом кризисе ВСУ на нескольких направлениях
Экс-полковник СБУ Олег Стариков сообщил о возможном кризисе для ВСУ из-за прорыва фронта на юге Донецка и Купянском направлении, следует из сообщения в его видеоблоге.
По его словам, основным направлением ударов российских войск являются Южный Донецк и южный фланг Купянского направления, что привело к разрушению связанности фронта ВСУ, передает РИА «Новости».
Стариков также отметил, что наиболее активные наступательные действия со стороны Вооруженных сил России происходят на Покровском и Кураховском направлениях. Это усугубляет положение ВСУ, создавая условия для потенциального кризиса в их операциях.
Ранее российские военные освободили город Угледар в Донецкой народной республике благодаря решительным действиям. Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России удалось взломать украинскую оборону и какие открываются новые варианты для дальнейшего продвижения ВС России.