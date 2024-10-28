Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Эрдоган: БРИКС не является альтернативой Евросоюзу для Турции
Турция заинтересована в развитии сотрудничества с членами БРИКС, но не рассматривает это как замену вступлению в Евросоюз, подчеркнул президент Тайип Эрдоган.
По его словам, БРИКС не является для Анкары альтернативой, и Турция продолжает переговоры о вступлении в Евросоюз, передает РИА «Новости».
Эрдоган подчеркнул, что у Турции есть большой потенциал для взаимодействия с БРИКС. Он отметил: «Для нас это не альтернатива. Турция участвует во всех площадках как член НАТО и страна, ведущая переговоры о полноправном членстве в ЕС», – сказал он.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил желание развивать отношения с БРИКС, подчеркивая важность сотрудничества с международными организациями и двусторонних связей с их странами-членами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.