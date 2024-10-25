Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Эрдоган заявил о намерении Турции развивать отношения с БРИКС
Эрдоган сообщил о намерении Турции развивать отношения с БРИКС и другими союзами
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил желание развивать отношения с БРИКС, подчеркивая важность сотрудничества с международными организациями и двусторонних связей с их странами-членами.
Турция проявляет интерес к укреплению отношений с БРИКС, сообщает ТАСС. Президент страны Тайип Эрдоган сделал это заявление, возвращаясь после участия в саммите БРИКС в Казани. По его словам, БРИКС представляет собой важную платформу для взаимодействия стран с развивающимися экономиками, и Турция намерена развивать сотрудничество с объединением параллельно с другими международными организациями.
Эрдоган подчеркнул, что у Турции уже сложились давние двусторонние отношения со странами-членами БРИКС. Турецкий лидер отметил, что как БРИКС, так и другие международные платформы оказывают значительное влияние на экономическое укрепление страны. Он отметил, что Турция рассматривает себя как страну, принадлежащую как к восточной, так и к западной традиции.
Эрдоган также выразил уверенность в том, что сотрудничество с БРИКС выгодно как для Турции, так и для стран объединения. Он отметил, что двусторонние встречи, в частности с президентом России Владимиром Путиным в Казани, подчеркивают важность таких экономических партнерств. Эрдоган заверил, что Турция не собирается отказываться от этого направления развития под влиянием сторонних предложений и будет продолжать самостоятельно принимать решения по данному вопросу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в Казани восстановление зернового коридора и разминирование Черного моря, а также обмен пленными в украинском конфликте.