Эрдоган сообщил о намерении Турции развивать отношения с БРИКС и другими союзами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция проявляет интерес к укреплению отношений с БРИКС, сообщает ТАСС. Президент страны Тайип Эрдоган сделал это заявление, возвращаясь после участия в саммите БРИКС в Казани. По его словам, БРИКС представляет собой важную платформу для взаимодействия стран с развивающимися экономиками, и Турция намерена развивать сотрудничество с объединением параллельно с другими международными организациями.

Эрдоган подчеркнул, что у Турции уже сложились давние двусторонние отношения со странами-членами БРИКС. Турецкий лидер отметил, что как БРИКС, так и другие международные платформы оказывают значительное влияние на экономическое укрепление страны. Он отметил, что Турция рассматривает себя как страну, принадлежащую как к восточной, так и к западной традиции.

Эрдоган также выразил уверенность в том, что сотрудничество с БРИКС выгодно как для Турции, так и для стран объединения. Он отметил, что двусторонние встречи, в частности с президентом России Владимиром Путиным в Казани, подчеркивают важность таких экономических партнерств. Эрдоган заверил, что Турция не собирается отказываться от этого направления развития под влиянием сторонних предложений и будет продолжать самостоятельно принимать решения по данному вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в Казани восстановление зернового коридора и разминирование Черного моря, а также обмен пленными в украинском конфликте.