Tекст: Алексей Дегтярев

В числе уничтоженной техники – три танка, БМП, включая три американских Bradley, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Группировка «Север» поразила несколько бригад ВСУ, включая 21-ю, 41-ю и 115-ю механизированные, 17-ю танковую, 80-ю, 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые, а также 112-ю и 129-ю теробороны.

Отражены две контратаки в районах населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино, в результате отражения украинская сторона потеряла до 70 человек убитыми и ранеными.

Авиация и артиллерия поразила скопления живой силы и техники ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Гоголевку, Лебедевку и Свердликово. Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили 25 тыс. 662 человека, 172 танка и более 800 единиц другой техники, включая РСЗО HIMARS и MLRS американского производства.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщал, что против России в Курской области воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники. Также в городе Суджа области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, которые подняли флаг Украины на газовой насосной станции.

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» отмечал, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.